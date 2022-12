Siamo ormai giunti in chiusura di questo 2022 ma c’è ancora tempo per qualche novità legata agli smartphone. A proporcela è DOOGEE, brand specializzato in rugged phone ma non solo, che annuncia oggi tre nuovi dispositivi. In concomitanza con il lancio è prevista una speciale promozione che permette di portarsi a casa i nuovi dispositivi a prezzi vantaggiosi, delle ottime idee regalo per voi o per i vostri cari.

DOOGEE V30, rugged con eSIM

Forte del successo ottenuto con DOOGEE V10 lo scorso anno e DOOGEE V20 nei primi mesi del 2022 (qui la nostra recensione), il brand cinese lancia oggi sul mercato DOOGEE V30, il nuovo flagship dotato di connettività 5G. Al momento è il primo e unico rugged phone a poter contare su una eSIM, così da poter cambiare operatore in maniera semplice e veloce.

La scheda tecnica è davvero interessante e conferma l’ottima crescita dei dispositivi in questo segmento di mercato. DOOGEE parte da uno schermo da 6,58 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz, una scelta che non ci saremmo aspettati di vedere su questo prodotto. Sotto la scocca trova posto un MediaTek Dimensity 900, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Quest’ultima può essere espansa con microSD fino a 2 TB, per archiviare una mole elevata di dati.

Ottimo anche il reparto fotografico, con un sensore frontale da 32 megapixel per selfie di qualità e una tripla fotocamera posteriore. Al sensore principale da 108 megapixel si affiancano un sensore da 20 megapixel per le foto notturne, anche al buio, e un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, una scelta decisamente bilanciata.

Curata anche la parte multimediale, con due speaker stereo frontali con supporto all’audio Hi-Res, così da fornire un’esperienza di ascolto adeguata. Ottima la batteria da 10.800 mAh, con ricarica rapida a 66 watt, per un’autonomia al top. Ultime, ma non meno importanti, le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, il supporto all’NFC per i pagamenti in mobilità e il GPS a doppia banda. Il sistema operativo è Android 12 senza particolari personalizzazioni.

Solo fino a domani, 23 dicembre, potete acquistare DOOGEE V30 al prezzo promozionale di 279 dollari invece di 399 dollari, su AliExpress o Doogeemall.

DOOGEE S99, fotocamera al top

La serie S di DOOGEE è tra le più apprezzate dal pubblico e con DOOGEE S99 la compagnia punta a confermare quanto di buono raccolto finora. Il nuovo medio gamma punta molto sul comparto fotografico, con un sensore principale da 108 megapixel a cui si affianca un sensore da 64 megapixel con visione notturna, in gradi di scattare foto interessanti anche in ambienti completamente bui. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 32 megapixel, per selfie di ottima qualità.

Previous Next Fullscreen

Di buon livello anche tutto il resto della scheda tecnica, a partire dal chipset MediaTek Helio G96, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Presenti le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, troviamo anche un sistema di navigazione con supporto ai quattro principali sistemi satellitari e un lettore di impronte digitali inserito nel tasto di accensione/sblocco.

Chiudono la scheda tecnica uno schermo da 6,3 pollici, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 33 watt e wireless a 15 watt e Android 12.

DOOGEE S99 è in offerta fino a domani, sempre su AliExpress e DoogeeMall, a 179 dollari invece di 329 dollari.

DOOGEE T20, un tablet niente male

Chiudiamo con DOOGEE T20, un tablet che riprende il successo ottenuto dal precedente T10 e rilancia le ambizioni della compagnia. Dotato di uno schermo da 10,4 pollici con risoluzione 2K e certificazione TÜV SÜD sulla sicurezza per gli occhi, il nuovo tablet dispone di 4 speaker stereo con algoritmo intelligente che ottimizza la riproduzione delle frequenze più basse.

Previous Next Fullscreen

Il chipset scelto è Unisoc T616 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Da segnalare la batteria da 8.300 mAh, con ricarica a 18 watt, Android 12 e soprattutto uno stilo con 2.048 livelli di pressione e una tastiera magnetica con pogo pins per aumentare drasticamente la produttività.

DOOGEE T20 è in promozione fino a domani a 149 dollari invece di 319 dollari su AliExpress e DoogeeMall.

Informazione Pubblicitaria