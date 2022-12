L’enorme successo di WhatsApp, che può vantare il titolo di soluzione di messaggistica istantanea più utilizzata a livello globale, dipende in gran parte dall’enorme lavoro del suo team di sviluppatori, costantemente impegnato in un processo di miglioramento della piattaforma e delle relative applicazioni, in modo da riuscire a garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di funzionalità e personalizzabile.

E dove non arrivano gli sviluppatori, arriva la fantasia: lo staff di WABetaInfo, infatti, ha realizzato un interessante concept che ci mostra come potrebbe essere una funzionalità che consenta di gestire elenchi personalizzati per gli aggiornamenti di stato.

Un interessante concept che potrebbe migliorare WhatsApp

Alla base del concept di cui parliamo vi è la possibilità di creare un nuovo pubblico personalizzato per i propri aggiornamenti di stato, in modo da rendere particolarmente facile per gli utenti passare rapidamente da un elenco all’altro.

In pratica, grazie a tale funzionalità gli utenti non avrebbero la necessità di modificare l’opzione “I miei contatti tranne” ogni volta che desiderano condividere un aggiornamento di stato con un pubblico diverso.

Purtroppo, trattandosi soltanto di un concept, al momento non vi sono garanzie che prima o poi una funzionalità di questo tipo venga effettivamente implementata dal team di WhatsApp.

Ciò non toglie che è sempre possibile sperare che gli sviluppatori decidano di prendere spunto da tale suggerimento per introdurre qualcosa di simile (o, perché no, anche migliore).

Come provare le ultime novità del servizio

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata all’apposito programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica istantanea può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

