Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia sempre più ricca e personalizzabile.

In questo processo di costante miglioramento di WhatsApp rientrano anche gli adesivi: gli sviluppatori, infatti, di tanto in tanto ampliano la raccolta di sticker messi a disposizione degli utenti, in modo da offrire loro più possibilità per rendere le conversazioni uniche.

Su WhatsApp arrivano due nuovi pacchetti di adesivi

La scorsa settimana il team di WhatsApp ha implementato la possibilità di impostare un avatar, funzionalità in virtù della quale ogni utente può creare una propria immagine digitale, da usare nel profilo o da condividere con gli amici come adesivo.

Ciò non significa, tuttavia, che gli sviluppatori non lavorino comunque all’ampliamento della raccolta di adesivi disponibili e in questi giorni sono stati rilasciati due nuovi pacchetti: il primo si chiama A day of a Human ed è stato realizzato da Agus Paillet mentre il secondo si chiama Bigg Boss 16 ed è stato realizzato da Colors TV.

Se il pacchetto “A day of a Human” è disponibile a livello globale per gli utenti di WhatsApp per Android, iOS e Desktop, quello “Bigg Boss 16” è invece stato rilasciato soltanto in India.

Questi pacchetti possono essere scaricati anche attraverso i seguenti link:

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp potete scaricare i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: le nostre guida di WhatsApp