State cercando una idea regalo per una persona cara ma non sapete dove indirizzare la vostra attenzione? Oggi vi segnaliamo due prodotti Tineco in offerta che rappresentano indubbiamente un ottimo regalo per chi cerca un valido aiuto nelle faccende domestiche. Il brand è specializzato in questa tipologia di prodotti e sulle nostre pagine avete potuto leggere numerose recensioni che testimoniano l’elevata qualità dei dispositivi Tineco.

In occasione delle festività natalizie potete approfittare di un paio di ottime promozioni, valide solo per pochi giorni, che vi permetteranno di risparmiare fino al 21% sul prezzo di acquisto di due tra i prodotti più utili della line up del marchio.

Tineco PURE ONE S15 Pet

Un aspirapolvere cordless è indubbiamente il principale alleato nelle pulizie di casa. Niente limitazioni dovute alla lunghezza del filo e alla disponibilità di prese di corrente in casa, un’ampia disponibilità di accessori che ne facilita l’utilizzo in numerose situazioni e un peso ridotto che permette a chiunque di utilizzarlo.

Tineco PURE ONE S15 Pet è il modello intermedio della nuova linea del produttore, e ha tutte le carte in regola per essere un best buy in questo mercato. La tecnologia PureCyclone assicura una elevata forza di aspirazione, per raccogliere qualsiasi tipo di sporco senza alcun problema. Nella confezione di vendita sono presenti numerosi accessori, per garantire una perfetta pulizia in ogni situazione.

La spazzola principale motorizzata ha un disegno pensato per evitare che peli e capelli si aggroviglino, evitando quindi all’utente il fastidio di dover intervenire manualmente per toglierli. Sono inoltre presenti una spazzola più piccola, perfetta per divani, materassi e cuscini, un bocchettone per pulire i mobili e un bocchettone più piccolo per le fessure e gli angoli. Per garantire la massima efficienza in ogni situazione è presente un pre-filtro (nella confezione di vendita ne trovate anche uno di riserva) che permette di bloccare le particelle più piccole, impedendo che possano rovinare il motore.

La base di ricarica, da appoggiare sul pavimento, offre anche gli alloggiamenti per tutti gli accessori, così da avere sempre tutto a portata di mano, in perfetto ordine. Tineco PURE ONE S15 Pet mostra le informazioni più importanti su uno schermo LCD: potete conoscere il livello della batteria, scoprire se ci sono eventuali inceppamenti sulla spazzola o nei tubi, ma anche vedere in tempo reale il livello della potenza di aspirazione.

La tecnologia proprietaria iLoop infatti permette di adattare la forza aspirante in funzione dello sporco rilevato sul pavimento, ottimizzando così i consumi ed estendendo l’autonomia complessiva che può spingersi fino a 60 minuti. Utilizzando la modalità automatica saprete quindi di avere sempre la potenza giusta in ogni momento, senza sprecare energia inutilmente.

Il sistema di filtraggio dell’aria può contare, oltre che sul prefiltro, anche su in primo ciclone che separa aria e polvere, un filtro a rete che blocca peli, capelli e lo sporco più grande, e un ciclone principale che separa le particelle più grandi. Il tutto viene convogliato in un raccoglitore che può essere svuotato rapidamente premendo una levetta. L’aria in uscita viene ulteriormente trattata grazie a un filtro HEPA che trattiene le particelle fino a 0,3 micron. Il sistema blocca in questo modo fino l 99,9% di allergeni e sostanze presenti nell’aria, rendendo più salutare l’ambiente domestico.

Comoda infine la possibilità di collegare il dispositivo alla rete WiFi, per conoscere in ogni momento lo stato della batteria, ricevere supporto tecnico e modificare i parametri di sistema.

A partire dal 19 dicembre, e fino al 25 dicembre, potete acquistare Tineco PURE ONE S15 Pro al prezzo promozionale di 399 euro invece di 499 euro, con spedizione rapida per gli iscritti al programma Amazon Prime.

Tineco iFloor 3 Breeze Plus

Il secondo dispositivo in promozione in questi giorni è Tineco iFloor 3 Breeze Plus, un aspirapolvere senza fili per secco e umido, in grado inoltre di lavare i pavimenti. Un valido aiuto per le pulizie domestiche quindi, in gradi di raccogliere non solo polvere e sporco secco, ma anche liquidi caduti sul pavimento, come bibite, latte, sughi e altro.

Il dispositivo include un contenitore per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca, così da garantire in ogni situazione la massima igiene. Allo scopo è possibile aggiungere un’apposita soluzione detergente, ideale se avete animali in casa e volete avere i pavimenti sempre in ordine, indispensabile se avete bambini piccoli e volete vederli gattonare sul pavimento pulito e disinfettato.

La spazzola motorizzata garantisce un effetto di trazione che rende iFloor 3 Breeze Plus semplice e leggero in ogni situazione, così da pulire ogni angolo di casa in maniera semplice e veloce. Il motore a bassa rumorosità è ideale per non disturbare i vicini ma anche i vostri familiari durante l’utilizzo e la stazione di ricarica ha una doppia funzione.

Una volta terminata la pulizia infatti è sufficiente assicurarsi che il contenitore dell’acqua pulita sia pieno, appoggiare l’aspirapolvere sulla base e premere il tasto dedicato sull’impugnatura. Verrà avviata la procedura di pulizia automatica che lava accuratamente il rullo principale e i tubi interni, così da evitare qualsiasi intervento dell’utente, a cui non rimarrà altro da fare se non svuotare il contenitore dello sporco.

Ricca la dotazione di serie, che include due rulli a spazzola, un flacone di soluzione detergente, la base di ricarica, uno strumenti per la pulizia accurata e un filtro a secco. Una volta che lo avrete provato non riuscirete più a tornare al tradizionale mocio, che ha l’indubbio svantaggio di farvi lavare il pavimento con acqua via via più sporca.

Fino al 22 dicembre potete portarvi a casa Tineco iFloor3 Breeze Plus su Amazon a 259 euro invece di 329 euro, un’occasione irripetibile per avere un valido aiuto in casa.

