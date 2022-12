Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata agli smartphone Android: stiamo parlando della versione 2.23.1.9.

Le novità della versione 2.23.1.9 di WhatsApp Beta per Android

Lo scorso mese sono emerse interessanti anticipazioni su una novità relativa alla modalità companion, in particolare riguardo alla possibilità di usare il proprio account su un secondo dispositivo mobile senza che sia necessario che quello principale sia connesso ad Internet.

Dato che questa funzionalità è in fase di sviluppo, non è ancora pienamente operativa e una conferma è arrivata con la versione 2.23.1.9 di WhatsApp Beta.

Così come viene mostrato da tale screenshot, gli sviluppatori stanno lavorando all’introduzione di una sezione nel menu delle impostazioni per avvisare gli utenti che alcune funzioni e opzioni potrebbero non essere disponibili sui dispositivi collegati (come la visualizzazione della posizione live nelle chat e nei gruppi o la possibilità di gestire gli elenchi di broadcast).

Questa nuova sezione è in fase di sviluppo e sarà implementata per tutti gli utenti con una futura versione dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.1.9 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

