Vodafone lancia in Italia il nuovo servizio di Trade In digitale, che consente ai clienti di ottenere una stima del valore del proprio smartphone usato. Grazie alla partnership con Recommerce, quest’ultimo può essere consegnato in cambio di un importo da ricevere direttamente sul conto corrente. Vediamo come funziona più da vicino.

Vodafone annuncia il nuovo Trade In digitale: come funziona e come conoscere il valore del proprio smartphone

Il nuovo Vodafone Trade In digitale è un servizio che si aggiunge alle azioni che l’operatore sta conducendo per favorire un’economia più circolare, che riduca al minimo la produzione di rifiuti e le emissioni di carbonio. Gli utenti possono recarsi nell’apposita sezione del sito ufficiale o sull’app MyVodafone per ricevere una stima del valore dello smartphone: questa viene restituita dopo aver digitato il modello, aver risposto a una breve serie di domande e aver eseguito alcune verifiche sullo stato del dispositivo (sensibilità al tocco, condizioni dello schermo, funzionamento fotocamere, presenza di danni estetici). Si tratta di un’autovalutazione che richiede giusto qualche minuto.

Dopo aver ottenuto la stima del valore, il cliente può decidere se procedere con il trade in: dovrà consegnare lo smartphone in un punto di raccolta UPS e spedirlo gratuitamente a Recommerce, partner di Vodafone in questo progetto. Quest’ultimo si occuperà di eseguire una seconda valutazione più accurata e di valutarne stato e funzionalità. Se tutti i requisiti saranno rispettati e il dispositivo sarà ritenuto idoneo, il cliente riceverà l’accredito dell’importo stabilito (corrispondente alla prima valutazione oppure a quella fatta pervenire successivamente da Recommerce) direttamente sul conto corrente. Il dispositivo sarà venduto successivamente come ricondizionato o riciclato in modo responsabile.

Questi sono i passaggi richiesti:

verifica le condizioni dello smartphone rispondendo a qualche domanda per ricevere un preventivo a prezzo bloccato per 15 giorni conferma i dati e invia gratuitamente il vecchio telefono a Recommerce attraverso uno dei punti di raccolta UPS dopo i controlli il pagamento sarà inviato direttamente sul conto corrente tramite bonifico bancario

Il servizio fa parte del programma Vodafone Smart Change, che già permetteva di consegnare un vecchio dispositivo in un negozio dell’operatore per ricevere uno sconto sull’acquisto di uno nuovo. Si aggiunge alle altre iniziative per un utilizzo più responsabile della tecnologia e alla recente partnership con WWF, che contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo di emissioni zero in tutta la catena del valore entro il 2040. Vodafone ha lanciato anche Eco Rating, un sistema di valutazione ecologica che permette di conoscere l’impatto degli smartphone sul pianeta durante il loro ciclo di vita, dal processo di produzione fino allo smaltimento: in questo modo gli utenti possono riconoscere i telefoni più sostenibili.

Lo scorso anno Vodafone ha inoltre aderito alla Circular Electronics Partnership, che riunisce i leader di tutta la catena del valore per guidare soluzioni di circolarità, ed è tra le compagnie fondatrici della European Green Digital Coalition, che riunisce aziende del settore ICT, decisori politici ed esperti dell’Unione Europea per promuovere investimenti e soluzioni contro il cambiamento climatico.

Gli interessati al nuovo servizio Vodafone Trade In digitale possono recarsi a questo indirizzo direttamente dallo smartphone (c’è anche un codice QR nel caso di accesso da PC), anche per consultare termini e condizioni.

