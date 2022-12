A distanza di un mese dal suo debutto ufficiale, Ehiweb Mobile, operatore virtuale di Ehiweb su rete Vodafone e una delle ultime novità del mercato di telefonia mobile, fa il punto sul lancio ufficiale delle sue offerte e su quelle che sono le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo operatore punta in alto annunciando il lancio del VoLTE e anticipando l’arrivo di diverse novità per il 2023, anno in cui il provider intende lanciare il 5G e le eSIM, arricchendo notevolmente la sua offerta commerciale per la clientela. Ecco tutti i dettagli relativi alle novità annunciate da Ehiweb Mobile:

Ehiweb Mobile guarda al futuro: 5G e eSIM tra le novità per il 2023, VoLTE da subito

La prima fase di lancio di Ehiweb Mobile si è conclusa. A distanza di un mese dal debutto commerciale, il nuovo operatore virtuale ha annunciato di aver gestito, nelle prime tre settimane di attività, oltre 200 ordini con la vendita di circa 300 SIM tra privati e aziende. Si numeri che, per quanto piccoli, rappresentano un primo segnale positivo per Ehiweb Mobile che ha confermato di aver superato le aspettative ed e è ora pronta a guardare a futuro con un’offerta sempre più ricca di servizi.

I clienti Ehiweb Mobile possono ora sfruttare il VoLTE per chiamare in HD e navigare su rete 4G (l’operatore utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi). L’accesso ad Internet prevede una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Il supporto VoLTE è disponibile per gli iPhone con iOS 15.4.1 ed è in arrivo sugli smartphone Android di Samsung, Xiaomi e OPPO (al momento, però, non c’è una lista completa).

Il futuro di Ehiweb Mobile sarà ricco di novità: l’operatore, infatti, punta ad arricchire ulteriormente la sua offerta commerciale nel corso del 2023. Il prossimo anno, infatti, è prevista l’attivazione del 5G che rappresenta una rarità assoluta nel settore dei provider virtuali con solo Fastweb che propone l’accesso alla rete mobile di nuova generazione grazie ad un accordo con WINDTRE (dopo essersi aggiudicata lo sfruttamento di alcune frequenze della rete 5G però).

Il debutto del 5G rappresenterà un’interessantissima novità nel settore degli operatori virtuali dove Ehiweb Mobile potrebbe registrare una notevole crescita in futuro. A sostenere la crescita ci sarà anche l’arrivo delle eSIM, un’opzione in più per gli utenti che intendono sfruttare al massimo i propri smartphone anche senza dover inserire una SIM card fisica. Anche il supporto eSIM è ancora molto limitato in Italia e, quindi, rappresenterà un’importante aggiunta per l’offerta commerciale di Ehiweb Mobile.

L’operatore ha annunciato anche l’arrivo di nuove offerte per il 2023 con soluzioni sempre più complete destinate alla sua clientela. Attualmente, i clienti possono accedere a varie tariffe con l’offerta più completa che mette a disposizione 100 GB e minuti illimitati a 9,95 euro al mese per sempre. Tale offerta, però, è attivabile solo dai clienti Fibra Ehiweb. Per saperne di più sulle novità di Ehiweb Mobile vi rimandiamo al sito ufficiale del provider.

