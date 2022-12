Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, sempre impegnato nell’introduzione di nuove funzionalità e nella risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.25.12.

Le novità della versione 2.22.25.12 di WhatsApp Beta per Android

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori del servizio di messaggistica stanno lavorando all’introduzione di diverse nuove emoji, incluse alcune che supportano combinazioni di tonalità della pelle e con tale ultima release lo staff di WABetaInfo ha scoperto che presto potrebbero essere implementate altre 21 faccine.

Il team di sviluppatori ha anche ridisegnato 8 emoji e sono già visibili in questa beta, sebbene le modifiche non siano particolarmente rilevanti (l’immagine sopra permette di confrontare le faccine così com’erano nella precedente release e come si trasformano in quella nuova).

Le 8 faccine modificate dovrebbero essere già disponibili per tutti gli utenti con l’ultima versione beta di WhatsApp mentre le 21 nuove emoji saranno implementate con una prossima release dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.25.12 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’applicazione di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

