Continuano le offerte del Samsung Shop del Black Friday o, più precisamente, del Cyber Monday. Alle proposte viste nel weekend, che risultano in diversi casi ancora valide, sullo store online ufficiale del produttore sud-coreano si aggiungono oggi altre due occasioni allettanti, che toccano uno smartphone di fascia media e le cuffie Galaxy Buds2.

Le offerte del Samsung Shop del Cyber Monday con coupon

Grazie al coupon GALAXYEXTRA si possono scontare diversi prodotti, facendo scendere ulteriormente i prezzi a disposizione sul Samsung Shop. Tra i prodotti in promozione sui quali poter sfruttare il coupon possiamo citare Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, ma anche Galaxy Z Fold4 e le cuffie Galaxy Buds2 Pro. Per procedere all’acquisto potete seguire i link qui in basso:

Oltre alle suddette proposte, lanciate già nel finesettimana, si aggiungono quest’oggi Samsung Galaxy A53 5G, disponibile a 349 euro nella versione da 256 GB di memoria interna, e le cuffie Samsung Galaxy Buds2, acquistabili a 79 euro. I prezzi indicati sono raggiungibili digitando il coupon GALAXYEXTRA in fase di acquisto, all’interno del campo “Codice promozionale”.

Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul Samsung Shop potete seguire il link qui in basso. Per tutti gli altri sconti sono disponibili i nostri articoli dedicati e il canale Telegram Prezzi.tech, da tenere d’occhio durante tutto l’anno.

Tutte le offerte del Cyber Monday del Samsung Shop

Offerte per categoria

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A53 5G