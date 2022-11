Stavate aspettando il Black Friday per farvi un bel regalo, magari un valido aiuto nelle pulizie domestiche? Il gran giorno è arrivato e con esso numerosi sconti sui prodotti delle migliori marche, inclusi quelli Tineco, brand specializzato in prodotti per la pulizia domestica intelligente. Le offerte del marchio sono numerose ma abbiamo selezionato tre modelli, un aspirapolvere cordless e due lavapavimenti, che sono in offerta con sconti fino al 27%.

Le promozioni sono attive fino alle 23:59 del 28 novembre, il Cyber Monday, giornata che andrà a chiudere questo periodo di promozioni, sul sito Amazon, con tutti i vantaggi del caso.

TINECO FLOOR ONE S3

Uno dei migliori alleati nelle pulizie di casa è indubbiamente TINECO FLOOR ONE S3, una lavapavimenti a batteria (con autonomia di circa 35 minuti) che vi aiuta a tenere sempre pulita la casa. Dispone di un serbatoio per l’acqua pulita, a cui aggiungere anche l’apposito detergente, e uno per quella sporca, per lavare sempre al meglio.

Sullo schermo LED è possibile visualizzare il livello di potenza applicato che varia in funzione dello sporco sul pavimento. Grazie alla tecnologia iLoop infatti il dispositivo è in grado di capire quanto sporco c’è e di aumentare la potenza di aspirazione e la rotazione della spazzola, per rimuovere senza sforzo alcuno anche le macchie più ostinate. E al termine della pulizia basta premere un pulsante per avviare la pulizia automatica, senza il minimo sforzo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Durante il Black Friday trovate TINECO FLOOR ONE S3 in offerta su Amazon a 299 euro invece di 409 euro.

TINECO FLOOR ONE S5

TINECO FLOOR ONE S5 è il successore del modello appena visto, con uno schermo LED migliorato, una maggiore autonomia e un design migliorato. Si va dai serbatoi più capienti, posti in posizioni più ergonomiche, alla spazzola quasi completamente priva di bordo sul lato destro. In questo modo diventa più facile pulire l’area vicina ai battiscopa, per una pulizia generale ancora più profonda.

Non manca ovviamente la tecnologia iLoop che regola in maniera autonoma la potenza di aspirazione e la rotazione della spazzola in base allo sporco incontrato sul pavimento. In questo modo anche le macchie più ostinate saranno rimosse senza alcuna difficoltà, nel giro di pochi secondi. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Fino al 28 novembre trovate TINECO FLOOR ONE S5 in offerta su Amazon a 379 euro invece di 519 euro

TINECO PURE ONE S15 Pet

Se invece quello che state cercando è un aspirapolvere senza fili dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, TINECO PURE ONE S15 Pet è decisamente quello che fa per voi. È dotato di uno schermo LCD che mostra lo stato della batteria, eventuali problemi alla spazzola e il livello di potenza applicato. Anche in questo caso infatti è presente la tecnologia iLoop che regola la potenza automaticamente in base allo sporco rilevato.

In questo modo l’autonomia ne beneficia enormemente ed è possibile raggiungere i 60 minuti di utilizzo con una singola carica. Il design Zero-Tangle della spazzola motorizzata è pensato per ridurre al minimo gli ingarbugliamenti di peli e capelli, diventando un validissimo alleato per chi ha in casa animali.

Durante il Black Friday potete acquistare TINECO PURE ONE S15 Pet su Amazon a 399 euro invece di 499 euro

