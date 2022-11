I prodotti tecnologici sono indubbiamente i più ricercati e i più ambiti in occasione del Black Friday ma non sempre è facile trovare prodotti a basso costo, magari delle idee regalo per amici o parenti. Banggood ovvia a questo problema con la campagna “Prezzi Imbattibili”, che vi permette di scegliere tra migliaia di prodotti in offerta a meno di 25 euro.

Ottime soluzioni per dei regalini, ma anche opportunità di risparmio sui prodotti che servono sempre, come cuffie, cavi di ricarica, luci e molto altro. Gli sconti sono molto allettanti e tutti i prodotti sono proposti a meno di 25 euro. In alcuni casi potrebbero essere aggiunte delle spese di spedizione, ma si tratta sempre di costi molto contenuti. Ricordate che i prezzi sono inclusivi di IVA e di eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Prezzi imbattibili a meno di 25 euro

Un esempio molto chiaro di un prodotto che non dovrebbe mancare è il cavo USB Type-C/Type-C BlitzWolf BW-TC23, proposto a poco meno di 9 euro con spese di spedizione di circa 1 euro. Si tratta di un cavo perfetto per i dispositivi che supportano la carica ultra rapida fino a 100 watt, con un piccolo display su una delle due estremità.

Sul piccolo schermo a cristalli liquidi sarà possibile visualizzare la potenza erogata istantanea e capire se è attivo o meno il protocollo Power Delivery. Molto utile per sapere se il vostro smartphone sta sfruttando tutto il suo potenziale o se è necessario acquistare un nuovo alimentatore in grado di erogare la potenza richiesta. Qui sotto il link per l’acquisto.

Acquista BlitzWolf BW-TC23 su Banggood a 8,71 euro (+ 1,29 euro di spedizione)

Qui sotto invece trovate una selezione dei prodotti più interessanti, a fine pagina il link per accedere alla pagina dedicata alla promozione.

Campagna Prezzi imbattibili su Banggood

