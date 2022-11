Il Black Friday è ormai arrivato, con le sue migliaia di tentazioni ma oggi mi rivolgo soprattutto ai nerd, in particolare a quelli che sono appassionati della storia della tecnologia e che cercano sempre un modo per distinguersi dalle masse. Vi parlo di GRID, compagnia specializzata nel dare nuova vita a pezzi di storia nel mondo della tecnologia.

Chi è GRID

GRID è un’azienda capace di distinguersi dalle altre compagnie che propongono oggetti da collezione per un’idea semplice quanto efficace. Si prende un dispositivo tecnologico (smartphone, smartwatch, console portatili) che ha fatto la storia, lo si smonta completamente e lo si mette in una cornice, per dargli una sorta di immortalità e poterlo ammirare in modo completo.

Un’ottima idea se avete amato un particolare smartphone, o se come me avete qualche primavera sulle spalle e guardate con nostalgia alle prime console portatili (Game Boy docet) e vi piacerebbe avere sempre in bella mostra. Io ho già alcuni “pezzi da 90” appesi nel soggiorno, un Game Boy originale, un iPhone 3S, il primo Google Pixel e, grazie a GRID, anche un T-Mobile G1, il primo smartphone a montare Android, un pezzo che non può davvero mancare nella collezione di un vero appassionato.

Come lavora GRID

In copertina, ma anche all’interno dell’articolo, vedete le foto del T-Mobile G1, uno smartphone che ha di fatto scritto la storia della telefonia mobile, avendo portato al debutto, quattordici anni fa, Android. GRID si occupa di recuperare gli smartphone, e più in generale i dispositivi da incorniciare, presso rivenditori autorizzati per essere sicuro della loro autenticità.

In seguito ogni dispositivo viene disassemblato fino all’ultima vite, pulito a fondo, igienizzato e fissato su un cartoncino recante le indicazioni relative ai vari componenti. Nel caso di T-Mobile G1 scopriamo i dati relativi al processore, al chip per le comunicazioni wireless, alla singola fotocamera posteriore e a tutti gli altri elementi. Spicca l’iconica tastiera che veniva nascosta da uno schermo a scorrimento, sostituita negli anni dalla tastiera a schermo ma rimpianta ancora da molto utenti per la sua comodità.

La cornice è ben protetta con un imballo a prova di viaggio che è sopravvissuto senza problemi a un volo transoceanico. I più attenti ai dettagli avranno notato che manca la batteria: si tratta di una scelta fatta in nome della sicurezza, per evitare qualsiasi problema di deterioramento che potrebbe provocare problemi anche seri nel tempo. In alcuni casi è presente anche un simulacro in plastica che replica la batteria, per una maggiore completezza.

La qualità del prodotto è sempre eccelsa, ho diversi prodotti a marchio GRID è ogni volta è un piacere per gli occhi, oltre che un tuffo nella memoria. Acquistate a colpo sicuro e potrete realizzare la vostra galleria di prodotti tecnologici che rimarranno nella storia.

Una promozione per il Black Friday

In occasione del Black Friday GRID lancia un’ottima promozione che riguarda due tra i prodotti più ambiti della sua collezione: GRID 4S, dedicato a iPhone 4S, e GRIDPSP1000, un pezzo unico per gli appassionati di gaming che negli anni che furono si sono divertiti con la prima console portatile targata Sony.

Questo due prodotti sono scontati rispettivamente del 40 e del 48%, ma abbiamo anche un codice sconto per risparmiare il 15% su tutti i prodotti disponibili sul sito. GRID 4S è in vendita a 95,61 euro, con un risparmio di quasi 70 euro rispetto al prezzo di listino, mentre GRID PSP1000 può essere vostro a 114,92 euro, quasi la metà rispetto agli oltre 220 euro del prezzo originale. Qui sotto trovate il link per accedere al sito GRID e scegliere il prodotto che più fa al caso vostro.

Vi segnaliamo, tra le novità più recenti, anche le collezioni di pin che ripercorrono la storia dei dispositivi Apple, un must have per un vero fan della mela morsicata.

Promozione Black Friday di GRID