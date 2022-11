Nonostante la stagione invogli decisamente poco alle uscite in bici, il Black Friday è indubbiamente uno dei momenti migliori per approfittare degli sconti per portarsi a casa una bici elettrica, anche se sarebbe meglio chiamarle bici a pedalata assistita, e farsi trovare pronti per quando la bella stagione, o gli sprazzi di bella stagione che ci saranno nei prossimi mesi, faranno tornare la voglia di salire in sella per una bella pedalata.

GOGOBEST, uno store online con magazzini in Europa per spedizioni rapide e prive di dazi doganali e costi aggiuntivi, sta scontando alcuni dei suoi migliori modelli che in questi giorni sono davvero molto convenienti. Oggi vi parliamo di GOGOBEST GF300, una fat tyre elettrica pieghevole destinata principalmente alla città ma che non disdegna qualche avventura off-road.

GOGOBEST GF300 in promozione

GOGOBEST GF300, come lascia intendere la F nella sigla del nome, è una fat tyre, una bici con ruote dalla larghezza maggiorata, in grado di assicurare il massimo comfort tra le asperità delle strade cittadine, senza correre il rischio, ad esempio, di incastrare le ruote tra i binari del tram. In questo caso si tratta di pneumatici da 20 pollici di diametro e 4 pollici di larghezza, che contribuiscono a ridurre le vibrazioni trasmesse dal manto stradale al manubrio.

Il motore, integrato nel mozzo posteriore, ha una potenza massima di 1.000 watt e permette di raggiungere la velocità massima di 25 Km/h, nel pieno rispetto delle normative vigenti. La batteria, posizionata dietro al tubo verticale che regge la sella, ha una capacità di 12,5 Ah e una volta caricata, operazione che richiede circa sei ore, permette di raggiungere una autonomia di circa 100 Km. La batteria inoltre può essere rimossa per essere messa in carica in casa e per scoraggiare eventuali malintenzionati.

GOGOBEST GF300 non trascura certamente il fattore sicurezza, come testimoniano il doppio freno a disco meccanico, per contenere gli spazi di frenata, e le luci anteriore e posteriore che permettono di essere sempre ben visibile. Il cambio Shimano a 7 rapporti, con corona anteriore da 52 denti, è indicato soprattutto per i percorsi cittadini ma grazie al motore è possibile superare pendenze fino a 35 gradi.

Per semplificare il trasporto in auto o sui mezzi pubblici è possibile ripiegare la bici mentre il portapacchi posteriore, con una portata di 25 Kg, sarà perfetto per zaini o borse della spesa. Il tutto con certificazione IPX6, per utilizzare la bici anche sotto la pioggia, senza temere che l’acqua possa in qualche modo creare problemi.

Il frame è realizzato interamente in alluminio 6061, per ridurre il peso mentre la forcella anteriore a olio permette di ammortizzare le sconnessioni del fondo stradale, diventando utilissime in caso di lunghe pedalate fuori strada. Sul manubrio è presente uno schermo LCD da 5 pollici che permette di visualizzare numerose informazioni come velocità, autonomia residua e livello di assistenza utilizzato.

Durante il Black Friday potete acquistare GOGOBEST GF300 a 759,99 euro invece di 799,99 euro utilizzando il coupon F7WQ68. Inoltre aggiungendo 1 solo euro potete portarvi a casa il Tool Package che include lo strumento 11 in 1 per le riparazioni, la luce posteriore USB e il lucchetto per il freno posteriore, prodotti che hanno un valore di 50 euro.

Acquista GOGOBEST GF300 a 759,99 euro

