Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet Android e, tra le migliori offerte del momento, c’è spazio anche per HONOR Pad 8. Il tablet di casa HONOR, infatti, può davvero essere la scelta giusta per chi è in cerca di un dispositivo equilibrato ed al giusto prezzo. HONOR Pad 8 è tra i protagonisti del Black Friday dello store di HONOR ma, utilizzando un apposito codice sconto, è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo, andando a tagliare ulteriormente la spesa per il dispositivo. Ecco i dettagli completi:

HONOR Pad 8: in offerta a 309,90 euro con questo codice sconto

È davvero il momento giusto per acquistare HONOR Pad 8. Il tablet Android di casa HONOR è attualmente proposto in offerta sullo store ufficiale al prezzo di 349,90 euro. Si tratta di un buon prezzo considerando le specifiche ma inserendo il codice sconto APAD8 nel campo Coupon del carrello dello store è possibile accedere ad un risparmio extra.

Questo codice, infatti, garantisce uno sconto extra di 40 euro sul prezzo d’acquisto del tablet. In questo modo è possibile acquistare il tablet ad appena 309,90 euro. Per utilizzare il codice sconto c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre mentre le offerte del Black Friday termineranno il 30 novembre.

HONOR Pad 8, grazie a questa doppia offerta, ha tutte le carte in regola per diventare un vero riferimento del settore dei tablet Android. Il dispositivo può contare su di una scheda tecnica completa in cui spicca un bel display da 12 pollici con pannello IPS LCD con risoluzione di 2000 x 1200 pixel.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680, una soluzione di buon livello ed in grado di gestire tutte le principali attività quotidiane anche grazie al supporto garantito da 6 GB di RAM e 128 GB di storage che completano la dotazione del tablet.

La scheda tecnica di HONOR Pad 8 include anche una batteria da 7.250 mAh oltre ad una doppia fotocamera da 5 Megapixel, con un sensore nella parte anteriore e uno in quella posteriore. C’è, naturalmente, il supporto ad una connettività completa con Wi-Fi e Bluetooth 5.1 che consentono collegamenti rapidi a Internet e a vari accessori esterni.

Da segnalare anche la presenza di un sistema audio composto da 8 altoparlanti e da un microfono. Il tablet presenta un peso di 520 grammi per uno spessore complessivo di appena 7,2 mm. Il sistema operativo è Android 12 con MagicUI 6.1 mentre la scocca presenta una colorazione Blue Hour particolarmente elegante.

Per sfruttare l’offerta in corso ed acquistare HONOR Pad 8 al prezzo scontato di 309,90 euro è possibile accedere subito allo store HONOR, dal link qui di sotto, aggiungere al carrello il dispositivo e utilizzare il codice sconto APAD8. Da notare che la consegna è gratuita e che è disponibile il pagamento in 3 rate senza interessi da 116,63 euro con Klarna o PayPal.

In fase di acquisto del tablet, inoltre, è possibile creare dei veri e propri bundle aggiungendo accessori a prezzo scontato come HONOR Band 6 ad appena 19,90 euro oppure HONOR MagicWatch 2 a 99,90 euro o HONOR Earbuds 3 Pro a 99,90 euro. Ecco il link per l’acquisto:

>> Acquista HONOR Pad 8 in offerta a 309,90 euro <<

Leggi anche: Il Black Friday HONOR è qui con due settimane di grandi offerte