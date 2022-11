Samsung Galaxy A53 5G è sempre stato uno smartphone valido, ma ha faticato un bel po’ a conquistare il cuore di appassionati e addetti ai lavori — principalmente per via del prezzo di lancio e dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G —, tuttavia l’offerta disponibile in questo momento sul negozio di Samsung lo rende nuovamente molto appetibile, riportandolo a un prezzo nettamente più a fuoco.

Samsung Galaxy A53 5G in offerta a un prezzo top

A dirla tutta, nei mesi addietro non sono mancate le opportunità di portarsi a casa un Samsung Galaxy A53 5G a prezzi simili o persino leggermente inferiori (talvolta grazie a qualche codice sconto), tuttavia ultimamente il prezzo dello smartphone — complice anche la situazione del mercato — è risalito anche abbondantemente sopra la soglia dei 300 euro, per questo motivo ogni volta che capita un’offerta più interessante è bene segnalarla a beneficio di quanto lo stiano tenendo d’occhio.

Nel caso di specie, Samsung Galaxy A53 5G figura tra le nuove offerte del negozio di Samsung e viene proposto nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e nelle colorazioni nera, bianca, blu e pesca al prezzo scontato di 263,90 euro, una cifra molto più vicina al suo valore reale rispetto al listino ufficiale (469,90 euro). È sufficiente utilizzare il codice sconto KLARNABF durante la procedura d’acquisto per abbassare il prezzo di listino e ottenere quello visto sopra.

Acquista Samsung Galaxy A53 5G in offerta al prezzo di 263,90 euro

🔸 Aggiornamento: purtroppo il codice KLARNABF pare essere stato disattivato.

Per aiutarvi nella decisione, ecco un rapido riassunto della sua scheda tecnica (quella completa è disponibile a questo link):

Display: SuperAMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 o 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Dimensioni: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm

Peso: 189 g.

