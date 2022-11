Continuano le offerte del Black Friday del Samsung Shop. Lo store ufficiale di Samsung, infatti, ha rinnovato ancora le promozioni a disposizione degli utenti con una nuova tornata di #BlackFlashSales. Si tratta di una nuova occasione per acquistare i dispositivi della casa coreana a prezzo scontato andando, inoltre, a sfruttare una promozione aggiuntiva. Fino al prossimo 24 di novembre, infatti, con un ordine di almeno 599 euro si riceverà un voucher da 300 euro da utilizzare per i prossimi acquisti sul Samsung Shop. Ecco i dettagli in merito alle nuove offerte flash dello store di Samsung per il Black Friday:

Continua il Black Friday del Samsung Shop: nuovi sconti flash su smartphone e tablet Galaxy

Le offerte del Black Friday di Samsung continuano. Lo store ufficiale della casa coreana, infatti, ha rinnovato i dispositivi protagonisti dell’iniziativa #BlackFlashSales che mette a disposizione una serie di sconti flash su alcuni dispositivi selezionati della gamma Samsung. A questo giro, le offerte riguardano il Galaxy S22 Ultra che può essere acquistato a 1.199 euro, nella variante da 512 GB, oppure a 1.399 euro, nella versione da 1 TB di spazio d’archiviazione.

Tra le promozioni in corso c’è anche uno sconto dedicato al Samsung Galaxy S22 256 GB proposto al prezzo scontato di 699 euro invece di 929 euro. In sconto troviamo anche il Galaxy Z Fold4 512 GB, che viene proposto al prezzo scontato di 1.079 euro invece che 1.999 euro, ed il Galaxy Z Flip4 512 GB, in offerta al prezzo scontato di 1.079 euro invece di 1.329 euro. Da notare anche il Galaxy S21 FE 256 GB in offerta a 549 euro invece di 829 euro.

La nuova tornata di offerte del Samsung Shop include anche i tablet come il Tab S8+ 5G in offerta a 999 euro ed il Tab S8 Ultra Wi-Fi sempre proposto a 999 euro (per entrambi i modelli, la variante in offerta ha 256 GB di storage). Occhio anche alla sezione smartwatch con il Galaxy Watch4 40 mm in offerta a 159 euro ed il Galaxy Watch5 40 mm in offerta a 249 euro. Ricordiamo che gli sconti flash del Samsung Shop coprono anche altri prodotti dell’azienda come i notebook, i TV e gli elettrodomestici.

Su tutta la gamma di prodotti si estende la possibilità di ottenere un voucher da 300 euro andando ad effettuare un ordine da almeno 599 euro (è possibile aggiungere anche più prodotti per raggiungere questa cifra). Da notare, inoltre, che è possibile scegliere il pagamento con finanziamento a tasso zero che prevede una prima rata ad aprile 2023. In alternativa, invece, c’è il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal. Su tutti i prodotti in promozione c’è la consegna gratuita.

Per un quadro completo in merito alle offerte del Black Friday del Samsung Shop rimandiamo alla pagina dedicata della promozione linkata qui di seguito:

