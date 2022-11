Il Black Friday di Samsung è già iniziato e, per questo weekend, il Samsung Shop mette a disposizione degli utenti la possibilità di accedere ad alcuni sconti flash con la promozione #BlackFlashWeekend. Fino al prossimo 21 di novembre, infatti, sarà possibile acquistare a prezzo scontato una serie di smartphone e tablet Galaxy. In sconto, inoltre, ci sono anche smartwatch e cuffie true wireless oltre a tanti altri prodotti della gamma Samsung (notebook, TV, elettrodomestici e altro ancora). Ricordiamo che grazie alla promozione #BlackSamsung con un ordine minimo di 599 euro si riceverà un voucher da 300 euro da utilizzare per i prossimi acquisti. Ecco i dettagli della promozione:

Nuovi sconti flash sul Samsung Shop: smartphone e tablet Galaxy in offerta fino al 21 novembre

Con la nuova promozione #BlackFlashWeekend c’è la possibilità di acquistare un nuovo smartphone o un tablet Galaxy al prezzo scontato. L’offerta riguarda alcuni modelli selezionati che vengono proposti ad un ottimo prezzo. Da notare, inoltre, che superando i 599 euro si riceverà un voucher da 300 euro da utilizzare per i prossimi acquisti mentre, per il pagamento, è possibile puntare sul finanziamento a tasso zero con prima rata ad aprile 2023 oltre che sul pagamento in 3 rate senza interessi. Da notare, inoltre, che la consegna è sempre gratuita.

Tra i principali sconti flash del weekend del Samsung Shop, il protagonista assoluto è il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il top di gamma di Samsung è disponibile in sconto a 1.199 euro invece di 1.489 euro per la versione da 512 GB oppure in sconto a 1.399 euro invece che 1.689 euro per la versione da 1 TB. In entrambi i casi, l’acquisto dello smartphone consente di ottenere il voucher da 300 euro da utilizzare per i prossimi acquisti sul Samsung Shop.

Da notare anche la possibilità di acquistare il Galaxy S22 256 GB in sconto a 699 euro invece che 929 euro. Sconti disponibili anche per la gamma Galaxy Z. Per questo week end, infatti, è possibile acquistare a prezzo ridotto Z Fold4 512 GB in sconto a 1.749 euro invece di 1.999 euro oppure Z Flip 4 512 GB in sconto a 1.079 euro invece di 1.329 euro. Per la fascia media c’è il Galaxy S21 FE 5G 256 GB in sconto a 549 euro invece di 839 euro. Per chi vuole spendere meno c’è il Smasung Galaxy A23 5G in offerta a 199 euro invece di 309,90 euro oppure il Galaxy A53 in sconto a 329,90 euro invece di 469 euro.

Non mancano le offerte per la gamma tablet. In questo caso, infatti, segnaliamo la possibilità di acquistare Galaxy Tab S8+ 256 GB 5G in sconto a 999 euro invece di 1.199 euro oppure il top di gamma Galaxy Tab S8 Ultra 256 GB Wi-Fi a 999 euro invece di 1.299 euro. Sconti anche per Galaxy Tab S6 Lite 2022 proposto a 289 euro invece di 399 euro. A completare le offerte per la gamma Galaxy segnaliamo la possibilità di acquistare il Galaxy Watch 4 da 159 euro e il Galaxy Watch 5 da 249 euro (per entrambi gli smartwatch si tratta della variante da 40 mm Bluetooth).

Tutte queste offerte sono accessibili dalla pagina dedicata alle offerte del Black Friday del Samsung Shop che trovate linkata qui di seguito. Da questa pagina, che rappresenta un vero e proprio hub con tutte le promozioni di Samsung per il periodo di sconti, è possibile accedere ai vari prodotti in offerta flash, aggiungerli al carrello e completare l’acquisto. Non c’è bisogno di alcun codice promozionale. Tutti i prodotti in promozione saranno scontati al prezzo indicato fino al prossimo 21 novembre. Ricordiamo che vi basta raggiungere una cifra di almeno 599 euro (anche con più prodotti) per ottenere il voucher da 300 euro per i prossimi acquisti sul Samsung Shop.

>> Scopri tutte le offerte del Black Flash Weekend del Samsung Shop <<

