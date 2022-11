In casa Samsung proseguono senza sosta i lavori sui vari smartphone della serie Samsung Galaxy S23, il cui lancio ufficiale è in programma per l’inizio del prossimo anno e nelle scorse ore in Rete si sono diffuse delle interessanti indiscrezioni su alcune delle novità che dovrebbero includere.

Per quanto riguarda il processore scelto dal colosso coreano per i suoi nuovi smartphone, al momento la tesi prevalente è quella per cui Samsung avrebbe deciso di puntare su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e mettere da parte la CPU Exynos 2300.

Nelle scorse ore sono emerse delle nuove indiscrezioni su Exynos 2300, processore che dovrebbe poter fare affidamento su 4 core ad alte prestazioni e su 4 core dedicati all’efficienza energetica, oltre che su un ulteriore core che avrà il compito di occuparsi dell’interfaccia One UI e garantire la sua fluidità.

Questo processore potrebbe essere frutto del lavoro di una speciale divisione creata nel 2020 da Samsung, forte anche di apposite partnership strette con AMD e Google, con l’obiettivo di arrivare a realizzare entro il 2025 il chip più stabile e potente mai usato su uno smartphone della serie Galaxy.

Resta da capire se, alla fine, Samsung deciderà di usare Exynos 2300 per una parte dei modelli della serie Samsung Galaxy S23.

Il firmware di Samsung Galaxy S23 è già in sviluppo

E sempre a proposito di Samsung Galaxy S23, il team di sviluppatori del colosso coreano sarebbe già al lavoro sul suo firmware: i nuovi smartphone, infatti, dovrebbero arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia One UI 5.1.

Il produttore fino a questo momento non ha svelato dettagli su One UI 5.1, quindi non sappiamo esattamente cosa possiamo aspettarci ma è possibile anticipare che non mancheranno alcune funzionalità software esclusive al momento del lancio, la maggior parte delle quali (o forse anche tutte) verranno portate anche sui precedenti modelli della serie Galaxy S con un successivo aggiornamento.

Restiamo in attesa di scoprire se Samsung deciderà di lanciare i suoi nuovi telefoni già a gennaio o se ci sarà da avere pazienza sino a febbraio.