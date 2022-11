Anche se manca ancora una settimana al Black Friday, l’evento più atteso dell’anno da chi cerca occasioni di risparmio, sono già iniziate le offerte dei maggiori brand che stanno proponendo i migliori sconti dell’anno sui prodotti più ambiti. Tra i produttori più attivi nel settore della smart home, con particolare riferimento alla pulizia della casa, troviamo Tineco.

Protagonisti principali dell’evento per il Black Friday sono due lavapavimenti e un aspirapolvere cordless, con sconti che raggiungono il 27% rispetto al prezzo di listino. Ottime occasioni dunque per portarsi a casa prodotti tra i migliori di questa categoria a prezzi davvero vantaggiosi. Scopriamo nel dettaglio di quali prodotti si tratta e quali sono i prezzi, che ricordiamo saranno validi fino al 28 novembre, giorno in cui si festeggia il Cyber Monday che di fatto chiude questo lunghissimo festival dello shopping.

Tineco FLOOR ONE S5

La regina delle lavapavimenti cordless torna in promozione a un prezzo davvero imbattibile, con la sua dotazione tecnica da prima della classe. Tineco FLOOR ONE S5 è un prodotto adatto ad aspirare sia i solidi che i liquidi, ideale dunque per tenere sempre pulita la casa e per raccogliere qualsiasi tipo di sporco, che sia la semplice polvere oppure una bibita, un caffè o dell’olio finiti sul pavimento.

È dotata di un serbatoio per l’acqua pulita, in cui inserire l’apposito detergente, e uno per l’acqua sporca e i rifiuti, così da lavare con acqua sempre pulita, a differenza di quanto accade con la maggior parte dei moci tradizionali. La tecnologia iLoop permette di regolare automaticamente la forza di aspirazione, regolandola in base allo sporco rilevato sul pavimento, così da riuscire a rimuovere senza sforzo alcuno anche le macchie più ostinate.

Lo schermo OLED è ricco di informazioni utili, a partire dall’autonomia residua e dal livello di potenza, e segnala anche eventuali occlusioni dei tubi o aggrovigliamenti di sporco sulla spazzola principale. Al termine della pulizia non dovrete nemmeno preoccuparvi di pulire la lavapavimenti. Basta riporla sulla propria base, assicurarsi che ci sia acqua pulita nel serbatoio, premere un pulsante e lasciar fare tutto alla procedura automatica.

Tineco FLOOR ONS S5 è caratterizzata da serbatoi più capienti del modello precedente e dalla spazzola che si estende fino al bordo, così da pulire al meglio anche gli angoli, i battiscopa e i bordi dei mobili. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

In occasione del Black Friday potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon al prezzo di 379 euro invece di 519 euro, con no sconto del 27%.

Tineco PURE ONE S15 Pet

Non vi serve una lavapavimenti ma cercate piuttosto una scopa elettrica, anche se molti preferiscono il termine aspirapolvere cordless, ecco Tineco PURE ONE S15 Pet, modello intermedio della nuova serie lanciata qualche mese fa. Ideale per chi ha animali in casa, ma anche per chi non ne ha e vuole comunque il massimo dell’igiene, questo aspirapolvere è dotato di schermo LCD che fornisce numerose informazioni, quale il livello della batteria, la potenza di aspirazione e il segnale WiFi.

La tecnologia iLoop Smart Dust Sensor regola la forza di aspirazione in base allo sporco rilevato, al fine di massimizzare la durata della batteria e permettere di pulire ambienti di grandi dimensioni senza dover ricorrere alla ricarica. Va detto che la batteria può essere rimossa per cui acquistando una batteria di riserva è possibile raddoppiare l’autonomia.

La spazzola motorizzata ha un particolare design con setole angolate per impedire ai capelli di attorcigliarsi. Dai test condotti in laboratorio si riduce del 99% il rischio di dover rimuovere la spazzola per eliminare i capelli che sono rimasti impigliati, così da ridurre al minimo gli interventi da parte dell’utente. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Tineco Pure One S15 Pro, molto simile come funzioni alla versione Pet.

Potete acquistare Tineco PURE ONE S15 Pet su Amazon al prezzo di 399 euro invece di 499, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Tineco FLOOR ONE S3

Chiudiamo questa carrellata di offerte Tineco con un modello più economico di lavapavimenti, Tineco FLOOR ONE S3, la scelta ideale per chi ha un budget più ridotto a disposizione. Come accade per il modello S5, anche in questo caso siamo di fronte a una lavapavimenti a batteria, con serbatoio per acqua pulita e detergente e uno per l’acqua sporca, ideale per la pulizia completa della casa.

È in grado di raccogliere sia sporco solido che liquido, regolandosi autonomamente grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor che aumenta la potenza in corrispondenza di sporco più ostinato. Lo schermo LED mostra dettagli quali l’autonomia, la potenza applicata, la presenza di eventuali ostruzioni nei condotti di aspirazione o sulla spazzola. E tramite la companion app è possibile analizzare i dati sul proprio smartphone, da collegare via Bluetooth, per avere informazioni sulle procedure di manutenzione periodica.

Al termine delle pulizie basta premere un tasto e Tineco FLOOR ONE S3 si pulirà da sola, lasciando all’utente il solo compito di svuotare il contenitore dell’acqua sporca. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Potete acquistare TINECO FLOOR ONE S3 su Amazon al prezzo di 299 euro invece di 409 euro, con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.

