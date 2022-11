Il Black Friday è ormai alle porte e sono già numerose le offerte a disposizione degli utenti. Tra le tante promozioni in arrivo oggi vogliamo segnalarvi quella relativa a CIGA Design Mechanical Watch Series U Blue Planet, un orologio meccanico davvero particolare che sarà lanciato sul mercato il prossimo 15 novembre ma che sarà in offerta strepitosa dal prossimo 18 novembre, con uno sconto dell’80% sul prezzo di listino.

Un orologio di prestigio

CIGA Design è un brand relativamente giovane, essendo arrivato sul mercato nel 2013, ma ha già saputo affermarsi tra i migliori produttori di orologi come attesta la vittoria al Grand Prix d’Horlogerie de Genève nel 2021 nella sezione Challenge. È il primo brand cinese a ottenere questo ambito riconoscimento, così come è il primo brand a proporre design originali che uniscono modernità e tradizione nell’arte meccanica. Nel 2020 il CIGA Design Serie Z ha venduto quasi 11.000 unità su Indiegogo stabilendo, con oltre 26 milioni di dollari raccolti, un nuovo record nella categoria dedicata sulla nota piattaforma.

BLUE PLANET è l’ultimo gioiello nato dalla mente dei designer dell’azienda e prende ispirazione dal moto di rotazione e rivoluzione della Terra, che da origine al tempo. Una rotazione completa rappresenta un giorno, lo stesso modo in cui viene rappresentata l’ora su BLUE PLANET, con l’incisione della Terra che ruota ora per ora.

È possibile apprezzare le altezze dei maggiori rilievi, così come gli oceani e gli altri elementi naturali grazie alle micro incisioni che hanno permesso di realizzare uno scenario realistico e di grande impatto. Il risultato è un modo totalmente nuovo di mostrare l’ora del giorno, basandosi sulla posizione della Terra invece che sulle lancette, un’esperienza unica nel suo genere e ricca di fascino e innovazione.

Il cinturino è realizzato in gomma fluorurata, resistente all’usura e, solo nella Earth Day Edition, con il logo della World Earth Day Organization inciso, per ricordare l’importanza di un movimento al quale CIGA Design donerà 30 dollari per ogni orologio venduto.

Dal punto di vista tecnico il quadrante ha un diametro di 46 millimetri, senza contare la corona, uno spessore di 15 millimetri, cassa in lega di titanio riciclato e un peso, nella versione con cinturino in titanio, di 81,6 grammi. È inoltre resistente alle immersioni fino a 30 metri.

Il prezzo di listino di un simile gioiello è impegnativo, pari a 1.398 dollari, ma dal 18 novembre al 4 dicembre potete approfittare della straordinaria promozione legata al Black Friday che vi permetterà di portarvi a casa l’orologio con uno spettacolare sconto dell’80%, un’occasione davvero imperdibile se amate questo genere di prodotti. A seguire il link per l’acquisto sullo store ufficiale CIGA Design.

