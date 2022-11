HONOR anticipa il Black Friday. Dalle 17 di oggi 11 novembre e per le successive 72 ore, infatti, HONOR mette a disposizione dei suoi utenti una serie di offerte esclusive che consentono di acquistare uno dei prodotti della gamma del brand a prezzo scontato. Le promozioni sono una vera e propria preview di quello che sarà il Black Friday in programma il 25 novembre. In ogni caso, giocare d’anticipo conviene. Le nuove offerte HONOR, infatti, garantisco un risparmio aggiuntivo già da subito per i prodotti in sconto sullo store HiHonor. Ecco i dettagli della nuova promozione:

Nuovo week end di sconti sullo store HONOR che anticipa il Black Friday con queste offerte

Le promozioni di questo week end di “flash sales” dello store Hihonor.com sono due. La prima riguarda il tablet HONOR Pad 8, un dispositivo equilibrato e pensato per risultare il tablet Android ideale per tutti i principali contesti di utilizzo. La seconda, infatti, è riservata al mid-range HONOR Magic4 Lite, uno dei modelli di riferimento della gamma HONOR che, in esclusiva, viene proposto ad un prezzo ridotto.

Partiamo da HONOR Pad 8. Il tablet è dotato di un display da 12 pollici di diagonale con pannello LCD caratterizzato da una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 7.250 mAh.

A completare le specifiche tecniche del tablet di casa HONOR troviamo una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, una fotocamera posteriore da 5 Megapixel, un sistema audio formato da 8 altoparlanti e il supporto alle reti Wi-Fi Dual Band. Il sistema operativo è Android 12 con MagicUI 6.1. Il tablet è proposto nella colorazione Blue Hour.

Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare il tablet di HONOR al prezzo scontato di 329,90 euro invece di 349,90 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi al costo di 109,97 euro al mese. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere al link riportato qui di sotto:

>> Acquista HONOR Pad 8<<

La seconda offerta proposta da HONOR per questo week end di flash sale riguarda HONOR Magic4 Lite. Il mid-range di casa HONOR è uno smartphone completo che può contare su di un ampio display da 6,81 pollici di diagonale con pannello LCD, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680.

Il SoC è supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Il comparto fotografico include una fotocamera posteriore da 64 Megapixel affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità e uno per le macro. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

C’è anche un sensore di impronte digitali laterale. La scocca è disponibile in due versioni: Ocean Blue e Midnight Black. Entrambe le versioni sono proposte in offerta per questo week end. Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 219,90 euro con la possibilità di optare per un pagamento in 3 rate senza interessi e, quindi, pagare 73,30 euro al mese per 3 mesi. Per richiedere l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

>> Acquista HONOR Magic4 Lite <<