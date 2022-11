Ha preso ufficialmente il via oggi la nuova iniziativa promozionale di Blackview che in occasione del Single’s Day, che si celebra ogni anno l’11 novembre, offre sconti fino al 55% su numerosi prodotti. Teatro della promozione è lo store ufficiale del brand su AliExpress, dove gli sconti saranno attivi fino al prossimo 12 novembre.

Tra i tanti prodotti in offerta abbiamo selezionato i due più interessanti, Blackview Tab 15 e Blackview BV7200, un tablet e un rugged phone caratterizzati da un ottimo prezzo e da una scheda tecnica niente male.

Blackview Tab 15

Blackview Tab 15 è indubbiamente un tablet molto interessante, con schermo FullHD+ (1920 x 1200 pixel) da 10,5 pollici, ideale per la fruizione di contenuti in streaming, grazie alla certificazione Widevine L1. In questo modo è possibile godersi film e serie TV su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molti altri, tutto in alta definizione.

L’esperienza cinematografica è resa ancora più reale dal sistema Quad BOX Smart-K Speakers, con quattro altoparlanti stereo, mentre la batteria da ben 8.280 mAh permette di utilizzarlo davvero a lungo. Sotto la scocca troviamo anche un chipset Unisoc T610, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 1 TB.

Completa la dotazione Android 12 sul quale gira l’interfaccia personalizzata Doke OS_P 3.0, che offre una modalità PC con supporto a tastiere e mouse esterni, così da trasformare il tablet in un piccolo computer portatile.

In occasione della festa dei single potete acquistare Blackview Tab 15 su AliExpress al prezzo di 160,99 dollari, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino.

Blackview BV7200

Se invece cercate uno smartphone da utilizzare per escursioni, passeggiate, attività estreme o semplicemente perché lavorate all’aperto o in luoghi polverosi, un rugged phone come Blackview BV7200 è quello che fa per voi. Dotato di uno schermo HD+ (720 x 1560 pixel) da 6,1 pollici, può contare sulle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne garantiscono la resistenza a polvere, sporco, acqua e immersioni in liquidi di varia natura.

La scheda tecnica non è davvero niente male, a partire da un chipset MediaTek Helio G85, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 1 TB. Di buon livello il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 megapixel a cui è affiancato un sensore ultra grandangolare (FoV 117 gradi) da 8 megapixel, capace di scatti macro a una distanza minima di 2 centimetri.

La batteria da 5.180 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, vi permette di utilizzarlo per un paio di giorni in maniera intensiva senza doverlo ricaricare. Il sistema operativo infine è Android 12, ancora una volta con interfaccia personalizzata Doke OS 3.0. In occasione del Single’s Day potete acquistare Blackview BV7200 al prezzo si 159,99 dollari, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino.

