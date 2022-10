Tra gli smartphone in arrivo sul mercato troviamo anche Motorola Moto G Play (2022), device di fascia bassa che nelle scorse ore è stato al centro di un’interessante anticipazione.

Il popolare leaker Evan Blass, infatti, ha condiviso sia il presunto design del nuovo smartphone di Motorola che quelle che dovrebbero essere alcune delle sue principali caratteristiche (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Motorola Moto G Play (2022)

Stando a quanto emerge, ci dovremmo trovare di fronte ad un leggero miglioramento rispetto al modello dello scorso anno: in sostanza, niente rivoluzioni ma un affinamento di alcuni aspetti che dovrebbero rendere più piacevole nel complesso l’esperienza di utilizzo del device.

Motorola Moto G Play (2022) dovrebbe poter fare affidamento su un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e un foro in alto al centro per fare spazio alla fotocamera frontale e dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Helio G37 con GPU IMG PowerVR GE8320.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter contare su almeno 3 GB di RAM e su almeno 32 GB di memoria di archiviazione (probabilmente vi saranno anche altre versioni).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente Motorola Moto G Play (2022) dovrebbe presentare un sensore da 5 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera con un sensore primario da 16 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica standard a 10 W).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando Motorola Moto G Play (2022) farà il suo esordio sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per valutare un suo possibile successo.