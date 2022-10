TCL presenta quest’oggi il suo nuovo smartphone Android: si chiama TCL 40 R 5G ed è un dispositivo che punta soprattutto su autonomia, comparto fotografico e prezzo contenuto. Scopriamolo insieme.

TCL 40 R 5G arriva in Italia: ecco specifiche tecniche e funzionalità

TCL 40 R 5G è uno smartphone Android di fascia medio-bassa che offre un display 20:9 HD+ NXTVISION da 6,6 pollici, con refresh rate fino a 90 Hz. Per la cura degli occhi, il pannello mette a disposizione le modalità Reading, Eye Comfort (per filtrare la luce blu) e Darker Display per la visione durante le ore serali e notturne.

Offre un processore da 7 nm compatibile con la connettività di quinta generazione e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP dotata di Intelligenza Artificiale. Tra le funzionalità possiamo citare HDR Night Magician per le condizioni di scarsa luminosità e Steady Snap per una rapida velocità di scatto. La tecnologia video AI HDR di TCL 40 R 5G regola automaticamente l’esposizione nelle aree chiare e scure, anche in controluce. La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata, ed è compatibile con la ricarica rapida da 15 W.

Lo smartphone sarà presto compatibile con TCL Link, per un controllo multischermo senza problemi: la funzionalità sarà disponibile tramite un aggiornamento via OTA nel mese di dicembre 2022. Il produttore promette almeno un aggiornamento del sistema operativo Android.

Prezzo e uscita

TCL 40 R 5G è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 239,90 euro. Può essere acquistato nei negozi e sugli shop online di TIM e WINDTRE, anche a rate.

Acquista TCL 40 R 5G con TIM

Acquista TCL 40 R 5G con WINDTRE

