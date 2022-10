Prendono il via oggi le vendite internazionali di CUBOT KingKong Mini 3, il nuovo rugged phone compatto della compagnia asiatica, caratterizzato da prestazioni quattro volte superiori rispetto alla generazione precedente pur mantenendo un prezzo decisamente competitivo. Il suo punto di forza, come fa chiaramente capire il nome scelto da CUBOT, sono le dimensioni che ne fanno di fatto il miglior rugged phone compatto presente sul mercato.

Migliorato su tutti i fronti

Con il suo schermo qHD+ da 4,5 pollici CUBOT KingKong Mini 3 trova facilmente posto nel palmo di una mano, anche quelle più minute. Anche se molti sono portati a pensare che questa tipologia di smartphone, caratterizzati dalla resistenza ad acqua, cadute e sporco, sia dotata di componenti di qualità, il modello di CUBOT è sufficientemente carrozzato per affrontare qualsiasi situazione.

Il chipset MediaTek Helio G85, ad esempio, è dotato di CPU octa core ed è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, più che sufficienti per compiere senza esitazione anche i compiti più impegnativi. Il comparto fotografico è basilare, sensore da 20 megapixel al posteriore e sensore da 5 megapixel nella parte frontale, ma la qualità delle foto è sempre rassicurante e adeguata alla situazione.

Di buona qualità anche la connettività, che non registra assenze particolari: abbiamo 4G/LTE, WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou ma soprattutto NFC, così da poter completare i pagamenti in mobilità, senza dover mettere mano al portafogli per pagare in contanti o con carte di credito.

Prezzi e disponibilità

Come anticipato in apertura CUBOT KingKong Mini 3 è in vendita da oggi sullo store ufficiale presso AliExpress al prezzo di 119,99 dollari. Per i primi 100 ordini però sarà a disposizione un coupon da 10 dollari che farà scendere il prezzo fino a 109,99 dollari.

Acquistate CUBOT KingKong Mini 3 su AliExpress

