Da qualche settimana gli studenti sono ritornati sui banchi di scuola e per molti si presenta la necessità di avere un tablet, strumento ormai indispensabile per organizzare le proprie attività , conoscere i compiti assegnati a casa e utilizzare la Rete per le proprie ricerche.

Hekka, store online che spedisce gratuitamente nel nostro Paese, presenta una selezione di prodotti che fanno proprio al caso degli studenti: Due tablet, perfetti per lo studio, e due smartphone, uno dei quali resistenti così da sopravvivere anche agli adolescenti più vivaci. Per tutti sono presenti degli sconti personalizzati ottenibili con i coupon che vi indicheremo.

Blackview Tab 13

Perfetto per le ricerche, per guardare video e film, ma anche per qualche sessione di casual gaming, Blackview Tab 13 è un tablet dotato di schermo da 10,1 pollici, FullHD+, con chipset MediaTek Helio G85 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Una memoria interna ampia permette di scaricare i testi scolastici in formato digitale, ma anche libri e fumetti, così da averli sempre a portata di mano anche quando non siete a casa. E con la possibilità di inserire una microSD fino a 1 TB lo spazio di archiviazione diventa virtualmente illimitato.

Dispone anche di una PC Mode, risultando quindi ideale anche per chi lavora in mobilità e vuole viaggiare leggero. È possibile collegare un mouse e una tastiera (da acquistare separatamente) per utilizzare il tablet come se fosse un normale PC.

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 7.280 mAh che permette di coprire senza problemi anche le giornate più impegnative, vista anche la presenza di Android 12 sul quale gira l’interfaccia personalizzata Doke OS_P 3.0. Blackview ha utilizzato uno schermo con bassa emissione di luce blu e ha inserito una speciale modalità lettura, che rende dunque questo tablet ideale per gli studenti e per chi ama leggere. Da sottolineare possibilità di inserire una SIM per usarlo anche in viaggio.

Potete acquistarlo su Hekka a 165 euro utilizzando il codice Tuttotech10.

Blackview Tab 12

Se avete un budget più contenuto potete rivolgervi a Blackview Tab 12, dotato di schermo da 10,1 pollici, chipset UNISOC SC9863A affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, espandibile con microSD fino a 512 GB.

La batteria a 6.580 mAh dovrebbe permettervi di coprire almeno un pomeriggio di compiti, ma ovviamente sull’autonomia incidono molti fattori che possono variarla in modo significativo. Potete collegare una tastiera esterna opzionale per semplificare la stesura di un documento e ascoltare la vostra musica preferita, o guardare un film, sfruttando i due speaker posti nella parte superiore del frame.

È dotata di una modalità gioco per evitare di essere interrotti dalle notifiche e può montare una scheda 4G per la connessione a Internet in mobilità . Nella confezione di vendita troverete anche una cover con funzione di stand, per facilitare la lettura o la visione di contenuti multimediali. Potete acquistare Blackview Tab 12 su Hekka al prezzo di 140,30 euro utilizzando il coupon Tuttotech10.

Blackview BL8800 Pro

Blackview è specializzata anche in smartphone rugged, quella tipologia di telefoni in grado di resistere senza particolari problemi a cadute, sporco, acqua e maltrattamenti in genere. Blackview BL8800 Pro è uno smartphone di fascia media, come testimonia la presenza di un MediaTek Dimensity 700 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, più che sufficiente per coprire qualsiasi tipologia di utilizzo.

Il suo vero punto di forza però è rappresentato dalla fotocamera termica, che permette di localizzare le fonti di calore e scattare foto altrimenti impossibili da ottenere. La presenza del chipset Dimensity garantisce anche la connettività 5G mentre la fotocamera principale da 50 megapixel permette di effettuare scatti di tutto rispetto.

La batteria da 8.380 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33 watt, permette di coprire senza problemi almeno due giornate intense, numero che sono destinati a crescere con un utilizzo più blando. Potete acquistare Blackview BL8800 Pro su Hekka al prezzo di 361,79 euro utilizzando il codice HEKKABL8800P.

Blackview Oscal C80

Chiudiamo con Blackview Oscal C80, uno smartphone tradizionale dotato di schermo da 6,5 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz, chipset Unisoc T606 affiancato da 8GB RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Utilizza Doke OS 3.0, una interfaccia basata su Android 12, dispone di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e ha un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco.

È disponibile in tre colorazioni e nonostante non sia un dispositivo rugged è in grado di resistere agevolmente alla normale usura e al sudore delle mani. Dispone di una batteria da 5.180 mAh, con ricarica rapida a 18 watt, che permette di superare senza alcun problema anche le giornate più caotiche e intense, senza che sia necessario ricorrere a ricariche estemporanee.

Attualmente Blackview Oscal C80 è in offerta su Hekka al prezzo di 133,18 euro utilizzando il coupon HEKKAC80.

Spedizioni e tasse

Ricordiamo che i prezzi praticati da Hekka sono già inclusivi di IVA e spese di spedizione. Inoltre coprono già gli eventuali costi di importazione (tasse e dazi doganali) quindi non dovrete preoccuparvi di avere sgradite sorprese all’arrivo della merce in Italia.

Informazione Pubblicitaria