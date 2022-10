Le offerte Amazon non sono ovviamente le uniche a disposizione in questi giorni per acquistare smartphone, tablet Android e altri prodotti tech: Samsung lancia oggi un nuovo voucher dedicato agli utenti iscritti al programma Samsung Members, che consente di risparmiare 100 euro sullo shop ufficiale. Vediamo come funziona, come sfruttarlo e tutti i dettagli.

100 euro di sconto con il nuovo codice Samsung Members

Samsung propone un voucher da 100 euro da utilizzare per l’acquisto di prodotti all’interno delle categorie Mobile (quindi anche smartphone, tablet e wearable), TV & AV, Elettrodomestici e Informatica. Il codice promo MEMBER100 è valido solo sugli acquisti da almeno 599 euro (al netto di eventuali spese di spedizione) e non è purtroppo cumulabile con altri coupon emessi da Samsung Electronics Italia.

Il voucher è dunque utilizzabile per l’acquisto di smartphone e tablet della serie Samsung Galaxy, ma anche di smartwatch e altri dispositivi delle categorie sopra citate. L’importante è rispettare la soglia minima di spesa, che può essere raggiunta pure con l’aggiunta al carrello di piĂą prodotti.

Come fare per ottenere lo sconto? Basta aggiungere al carrello prodotti validi per un totale di almeno 599 euro e digitare il voucher MEMBER100 nella sezione “Codice promozionale”. Il coupon non sembra essere utilizzabile su altri prodotti giĂ promozionati, quindi il nostro consiglio è quello di fare direttamente un tentativo con il dispositivo di vostro interesse per avere la certezza.

Tutte le offerte del Samsung Shop sono disponibili al link qui in basso:

Offerte Samsung Shop

