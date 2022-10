WhatsApp raddoppia il numero massimo di partecipanti ai gruppi

Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò a prescindere dall’enorme successo riscosso, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti.

Ebbene, tra le novità introdotte nelle scorse ore vi è un importante ampliamento del numero massimo di partecipanti a una conversazione di gruppo, che passa da 512 a 1.024.

Su WhatsApp le chat di gruppo diventano più affollate

Stando a quanto si apprende, questa novità è già stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti beta e ciò sia su Android che su iOS.

Ricordiamo che il precedente aumento del numero massimo di partecipanti a una conversazione di gruppo su WhatsApp risale allo scorso giugno, quando si è arrivati a 512 membri.

Se volete verificare se la funzionalità è disponibile per i vostri account WhatsApp non dovete fare altro che provare a creare un gruppo o ad aggiungere nuovi partecipanti a uno esistente: in questa sezione è possibile vedere qual è il limite configurato per il proprio account.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le novità del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece volete provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione beta disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).