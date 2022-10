Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.22.5.

Le novità della versione 2.22.22.5 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp ha in programma di spostare le impostazioni relative alla privacy dalla sezione Account alla pagina principale, in modo da renderle più semplici da raggiungere.

Ebbene, con la versione 2.22.22.5 beta questa modifica è stata messa a disposizione di alcuni utenti selezionati.

Così come viene mostrato da questo screenshot, le impostazioni relative alla privacy sono ora visualizzate nella schermata principale delle impostazioni di WhatsApp.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa novità non è disponibile soltanto per gli utenti che hanno installato l’ultima beta ma anche per quelli che usano precedenti versioni e probabilmente ciò dipende dal fatto che gli sviluppatori hanno deciso di aumentare le attivazioni in questi giorni.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova posizione della sezione delle impostazioni dedicate alla privacy sarà messa a disposizione di tutti gli utenti .

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.22.5 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sull’OS mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

