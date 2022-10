Brutte notizie per i tantissimi utenti appassionati di Pokémon Go, senza dubbio uno dei giochi mobile di maggior successo di tutti i tempi.

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Niantic Labs, la software house a cui si deve questo gioco, ha annunciato che a partire da oggi gli acquisti in-app subiranno un incremento di prezzo e ciò varrà anche per altri due popolari titoli come Ingress e Pikmin Bloom.

Stando a quanto viene spiegato, questo aggiornamento “è dovuto alle modifiche dei prezzi dell’App Store” (annunciate dal colosso di Cupertino alla fine dello scorso mese e operative a partire da oggi) e il team di sviluppatori precisa che saranno apportate modifiche simili anche su altre piattaforme mobile.

Ad essere interessati saranno tutti i Paesi che utilizzano l’Euro come valuta, il Cile, l’Egitto, il Giappone, la Malesia, il Pakistan, la Polonia, la Corea del Sud, la Svezia e il Vietnam.

Perchè Pokémon Go deve alzare i prezzi su Android?

L’annuncio di Niantic Labs ha ovviamente scatenato un po’ di polemiche tra gli utenti Android, in quanto se l’aumento sull’App Store non dipende certo dalla software house, il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la piattaforma di Google.

Perché gli utenti Android devono finire per pagare le decisioni prese da Apple per la sua piattaforma? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo e, al momento, l’unica risposta è che i giocatori su Android dovranno pagare di più per ottenere oggetti di gioco per ragioni note soltanto a Niantic e Apple.

Probabilmente l’aumento dei prezzi sia su iOS che su Android rappresenta un tentativo di garantire una sorta di parità di trattamento tra le due piattaforme ma, ad ogni modo, per quella di Google è allo stesso tempo una misura che appare senza fondamento e ingiusta.

La speranza degli utenti Android è che, prima di rendere effettive le modiche anche sulla piattaforma di Google, il team di Niantic possa cambiare idea, magari sulla scia delle lamentele che si stanno moltiplicando in Rete.