Novità per gli appassionati di videogame sono arrivate nelle scorse ore da Nintendo e da Netflix, due colossi che non hanno di certo bisogno di presentazioni.

L’app Nintendo Switch Online si aggiorna

Il team di sviluppatori di Nintendo Switch Online ha rilasciato una nuova versione dell’applicazione (la v. 2.3.0) sia per Android che per iOS, introducendo la possibilità per gli utenti abbonati di aggiungere tre widget dedicati a Splatoon 3.

Grazie a questi widget gli utenti avranno a propria disposizione un album fotografico per vedere le foto scattate dal gioco, il diario di battaglia che mostra le recenti vittorie e sconfitte e un programma che informa sulla rotazione degli scenari in arrivo per varie modalità di gioco.

Ciascuno dei widget ha una dimensione diversa (e può essere leggermente modificato) e ciò consentirà agli utenti di organizzare la schermata iniziale con un po’ di libertà.

Potete scaricare la nuova versione di Nintendo Switch Online da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Netflix introduce una novità molto social

Il team di Netflix ha annunciato un’importante novità volta a garantire agli utenti mobile un miglioramento dell’esperienza di gioco offerta dal colosso dello streaming.

La funzionalità in questione, chiamata game handles, consentirà agli utenti di creare un unico username pubblico che potrà essere usato in tutti i giochi di Netflix, così da aiutarli a fare nuove amicizie tra loro.

Per abilitare la nuova funzionalità è sufficiente andare nella scheda giochi nella barra di navigazione e selezionare l’apposito banner che invita l’utente a creare il proprio handle di gioco Netflix.

In sostanza, il colosso dello streaming prova a puntare sui profili social per lanciare il suo servizio di gaming online e convincere più utenti a dare fiducia a questa piattaforma in un momento in cui il settore si è fatto sempre più competitivo.