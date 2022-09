Il team di sviluppatori di Facebook Messenger ha annunciato di avere dato il via ai test di una nuova funzionalità chiamata Community Chats e studiata per consentire agli utenti di creare un Gruppo su Facebook e conversare con i vari membri, condividendo anche video e audio oltre che testo.

Nei progetti degli sviluppatori Community Chats rappresenta una soluzione che dovrebbe consentire agli utenti di conntettersi in un modo nuovo: discutendo su argomenti in tempo reale e sfruttando testo, audio e video, infatti, i membri della comunità potranno avere conversazioni più “profonde” rispetto a quelle basate su semplici messaggi.

In arrivo una nuova funzione per Facebook Messenger

Grande importanza avrà anche l’amministratore della Community Chat, che avrà la possibilità di organizzare le conversazioni in diverse categorie, in modo da consentire agli utenti di trovare l’argomento che fa per loro.

In pratica, Community Chats unisce i Gruppi e Facebook Messenger, così da avere il meglio di queste due soluzioni in un unico ambiente e il classico esempio di utilizzo di questa funzionalità lo si può avere pensando a uno specifico argomento: gli amministratori, invece di pubblicare un post e attendere che i membri del gruppo lo commentino, può avviare una conversazione e ottenere risposte immediate.

Inoltre, il team di Facebook ha reso noto di avere realizzato una suite di strumenti per aiutare gli amministratori a gestire facilmente sia le chat che le esperienze audio.

Tra tali strumenti vi sono funzionalità di moderazione, come il blocco, la disattivazione dell’audio o la sospensione dei membri del gruppo e la rimozione di membri o messaggi e Admin Assist, che consente agli amministratori di impostare criteri personalizzati che sospenderanno automaticamente gli utenti, rimuoveranno i messaggi segnalati e interromperanno i messaggi di autori non idonei o contenenti violazione dei contenuti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire quando tali novità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.