Revolut continua a rinnovarsi, aggiungendo di mese in mese, nuove funzionalità per offrire un servizio sempre più completo ai propri clienti. La “super app finanziaria”, che oggi può contare su oltre 20 milioni di clienti, ha annunciato l’arrivo di Revolut Pay. Si tratta di un nuovo metodo di pagamento che va ad arricchire l’ecosistema di servizi che l’istituto mette a disposizione della sua clientela. Ecco tutti i dettagli:

Debutta Revolut Pay: la funzione di checkout online per pagare con un clic

Revolut Pay è il nuovo metodo di pagamento integrato nelle pagine dei prodotti degli store online che punta ad agevolare gli acquisti online, rendendoli sempre più immediati con l’introduzione di pagamenti diretti e, naturalmente, caratterizzati dalla massima sicurezza. Le transazioni tramite Revolut Pay vengono convalidate tramite impronta digitale oppure riconoscimento facciale 3D (come il Face ID di Apple) e senza la condivisione del numero di conto con il venditore.

In questo modo, Revolut intende prevenire le frodi nei pagamenti online, mantenendo al sicuro il denaro degli utenti. Per i consumatori, infatti, tramite Revolut Pay c’è la possibilità di pagare con un clic, sia online che dal proprio dispositivo mobile. Da notare che è possibile pagare con le carte salvate oppure con il saldo del proprio conto. Per gli utenti non Revolut, invece, è possibile sfruttare il servizio utilizzando carte Mastercard o Visa emesse da qualsiasi fornitore.

Per i commercianti, inoltre, c’è la possibilità di accettare pagamenti tramite Revolut Pay con commissioni ridotte e in oltre 20 valute. L’aggiunta del nuovo sistema al proprio e-commerce, per le PMI, è semplice grazie all’adozione di plug-in facili da installare sia per i pagamenti web che mobile. Revolut, inoltre, propone a grandi aziende e start-up una serie di APU plug-in e SDK per integrare al meglio il nuovo sistema.

Da notare che il servizio va ad arricchire l’offerta dell’istituto per i venditori che, dallo scorso luglio, possono contare anche su Revolut Reader, il terminale di pagamento con lettore di carte. L’ecosistema di prodotti e servizi per clienti retail e business di Revolut è, quindi, in continua evoluzione. Il lancio di Revolut Pay rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di crescita della “super app finanziaria”.

Nikolay Storonsky, Founder & CEO di Revolut, commenta così il lancio del nuovo servizio: “Con la sua velocità, convenienza, sicurezza e prezzi bassi, Revolut Pay offre ai commercianti un vantaggio competitivo in un mercato dell’e-commerce in rapida crescita. In Revolut, ci impegniamo costantemente per rendere più veloce, facile ed economico per i commercianti di tutte le dimensioni accettare pagamenti, ovunque si trovino, e per rendere più comodo e sicuro il pagamento per i clienti. Ecco perché stiamo lanciando Revolut Pay”.