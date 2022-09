Buone notizie per gli utenti Android appassionati di Assassin’s Creed: il team di Ubisoft, infatti, ha annunciato che è in arrivo un nuovo titolo di questa serie per le piattaforme mobile Android e iOS.

Solo che questo nuovo gioco non sarà disponibile per tutti, in quanto è stato realizzato in collaborazione con Netflix e rappresenterà un’esclusiva per gli utenti abbonati a tale popolare piattaforma di contenuti in streaming.

Il nuovo Assassin’s Creed per Android su Netflix

Allo stato attuale non vi sono molti dettagli su questo nuovo titolo, come la sua trama o la sua ambientazione e il team di Ubisoft si è limitato ad aggiungere che insieme al gioco è stata realizzata una serie live action per il servizio streaming.

Nel corso dell’evento organizzato da Ubisoft, la popolare software house ha pure reso noto di essere al lavoro anche su un altro titolo della serie Assassin’s Creed dedicato ai dispositivi mobile, in questo caso non legato a Netflix.

Stando a quanto è stato rivelato, tale gioco di tipo AAA sarà intitolato Codename Jade, sarà ambientato in Cina e consentirà agli utenti di creare il proprio personaggio, così da poter vivere delle avventure “personalizzate”.

Tra le altre caratteristiche di questo gioco vi sarà un sistema di controlli pensato per l’interazione touch e per garantire un’esperienza immersiva durante i combattimenti e nei programmi di Ubisoft sarà lanciato come titolo free-to-play. Al momento non vi sono dettagli sulla data di disponibilità.

Tornando al gioco realizzato in collaborazione con Netflix, sarà interessante scoprire come la piattaforma di streaming deciderà di sfruttare il brand di Assassin’s Creed per rinforzare la sua posizione anche nel settore dei videogiochi, al quale ormai da un po’ di tempo ha deciso di dedicare attenzione (ancora con risultati non eccezionali).

La speranza è di avere presto nuovi dettagli.

