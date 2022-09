Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 (o per chi sta valutando il loro acquisto) che desiderano sfruttare gli ampi display pieghevoli di questi device anche per guardare contenuti multimediali: Netflix, infatti, li ha aggiunti tra quelli che supportano le tecnologie HD e HDR10.

Ma non sono soltanto i due pieghevoli ad essere stati aggiunti da Netflix, in quanto l’elenco dei device supportati si è arricchito di tanti altri telefoni di Samsung.

Ciò significa che gli utenti potranno beneficiare di video in alta qualità e con importanti miglioramenti per quanto riguarda la riproduzione dei colori e il realismo dei contenuti.

I nuovi device di Samsung supportati da Netflix

Gli smartphone di Samsung che supportano la visione in HD dei contenuti su Netflix aggiunti di recente sono i seguenti:

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy F13

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13 5G

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

I contenuti in HDR10, invece, sono supportati anche dai seguenti modelli di Samsung:

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Ricordiamo che per visualizzare contenuti in HDR10 saranno necessari un abbonamento a Netflix che supporti lo streaming Ultra HD, una connessione Internet ad alta velocità e la qualità dello streaming nell’app impostata su Alta.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

