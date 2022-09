La lunga battaglia intrapresa dal Codacons in merito alle ignobili fatturazioni a 28 giorni applicate dagli operatori telefonici si conclude oggi con la vittoria dei consumatori a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, che ha accolto le istanze del Codacons intervenuto in tutti i gradi di giudizio, dal Tar al Consiglio di Stato, per far valere i diritti degli utenti.

Stando a quanto si legge nel comunicato stampa di Codacons, la Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso con cui Fastweb contestava le sentenze del Consiglio di Stato e del Tar del Lazio che tra il 2018 e il 2019 avevano respinto l’impugnazione della delibera con la quale l’Agcom bocciava le bollette a 28 giorni obbligando gli operatori telefonici a tornare alla fatturazione su base mensile.

La Cassazione chiude la vicenda delle bollette a 28 giorni bocciando i ricorsi delle compagnie telefoniche