La scorsa settimana Samsung ha lanciato in Italia il suo nuovo monitor dedicato agli appassionati di gaming: stiamo parlando di Samsung Odyssey Ark, per il quale il colosso coreano ha pensato ad una speciale promozione che ha come protagonista Samsung Galaxy S22+.

Chi acquisterà il nuovo monitor entro domenica 11 settembre 2022 sullo store di Samsung e registrerà su Samsung Members il prodotto, riceverà in omaggio dal produttore coreano lo smartphone Samsung Galaxy S22+.

Cosa fare per ricevere in omaggio Samsung Galaxy S22+

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa nuova iniziativa, ecco i passaggi da seguire per ricevere lo smartphone direttamente a casa:

acquistare entro l’11 settembre 2022 il Gaming Monitor Samsung Odyssey Ark ( codice prodotto LS55BG970NUXEN) sullo store ufficiale del colosso coreano (trovate qui la pagina dedicata) registrare l’acquisto e richiedere il premio, ossia un Samsung Galaxy S22+ 128 GB nero (codice prodotto SM-S906BZKDEUE) entro le ore 23:59:59 del 30 settembre 2022 su Samsung Members (trovate qui la pagina dedicata), compilando il form e caricando la prova dell’acquisto

Entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione gli utenti riceveranno la consegna dello smartphone gratuitamente all’indirizzo desiderato.

Potete trovare il regolamento completo dell’iniziativa seguendo questo link.

Ricordiamo, infine, le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S22+:

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz

SoC Exynos 2200 a 4 nm

8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 120° FoV) e tele da 10 megapixel (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4)

fotocamera anteriore da 10 megapixel (f/2.2, 80° FoV)

sensore d’impronte ultrasonico integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4.500 mAh (con ricarica cablata fino a 45 W, wireless fino a 15 W e wireless PowerShare)

dimensioni: 75,8 x 157,4 x 7,6 mm

peso: 196 grammi

