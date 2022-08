Eleglide lancia oggi un nuovo prodotto per la mobilità elettrica, e lo fa con un prezzo di vendita scontato per i primi acquirenti. Si tratta di Eleglide Coozy, un nuovo monopattino elettrico dotato di un’autonomia sopra la media e compatibile con l’app Green Drive, disponibile sia per Android sia per iOS. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli e il prezzo speciale disponibile in questi giorni.

Fino a 55 km di autonomia con Eleglide Coozy

Eleglide Coozy è un nuovo monopattino elettrico con specifiche di alta fascia, che comprendono un motore con potenza massima di 540 W (la velocità massima è di 25 km/h) e una batteria da 450 Wh capace di fornire un’autonomia di circa 50-55 km, una distanza che molti modelli non riescono a raggiungere. La sede della batteria è protetta da una lega di alluminio, è impermeabile e in grado di resistere agli urti. Si trova sotto la pedana, che è da 19 cm ed è sufficientemente larga per offrire spazio a entrambi i piedi paralleli. Sono disponibili quattro modalità: Modalità Push (6 km/h), Eco (10 km/h), Standard (15 km/h) e Sport (25 km/h).

A disposizione un doppio sistema frenante dotato di E-ABS e di un freno a disco posteriore, che permette una guida più sicura grazie a uno spazio di frenata ridotto. Le ruote sono da 10 pollici e sono pensate per superare agilmente i dossi, anche grazie all’ammortizzatore anteriore. Coozy offre un display a LED con il quale è possibile visualizzare tutti i dettagli utili, come la velocità attuale, la distanza, il collegamento Bluetooth, l’accensione delle frecce e delle luci, ma anche avvisi per eventuali malfunzionamenti o temperature eccessive.

A disposizione impugnature antiscivolo, campanello, interruttore fisico per l’attivazione degli indicatori di direzione, riflettori laterali e cavalletto. Una volta giunti a destinazione, si può piegare, grazie al meccanismo a doppio blocco, e portare a mano.

L’app Green Drive è disponibile per Android e iOS e mette a disposizione diverse funzionalità attraverso il collegamento Bluetooth, come la modifica delle modalità di velocità, l’attivazione del cruise control e tanto altro. Risulta compatibile con smartphone dotati di almeno Android 4.3 Jelly Bean o iOS 12.

Prezzo e disponibilità

Eleglide Coozy è disponibile all’acquisto su Geekmall al prezzo consigliato di 599,99 euro, ma i primi acquirenti possono sfruttare un coupon per ottenere uno sconto di 50 euro. Basta digitare il codice ELECOOZY per far scendere la cifra a 549,99 euro, ma solo fino alla prossima settimana. I primissimi ordini con coupon applicato riceveranno in regalo le cuffie Tronsmart (dal valore di 29,99 euro). La spedizione da magazzino europeo avviene in 5-7 giorni lavorativi attraverso corriere espresso (BRT o GLS). Per gli interessati, ecco il link per approfittarne subito:

Acquista Eleglide Coozy con offerta di lancio

