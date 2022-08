Così come spesso avviene dopo il lancio degli smartphone più desiderati, anche per Samsung Galaxy Z Fold4 l’azienda specializzata in personalizzazioni di lusso Caviar ha annunciato alcune speciali versioni del device.

La nuova collezione di Caviar si chiama Heralds of the Galaxy e include quattro design unici per Samsung Galaxy Z Fold4, con inserti in oro, pelle e persino frammenti di meteorite.

Quattro speciali versioni di Samsung Galaxy Z Fold4

I prezzi partono da 9.610 dollari ma nel caso in cui si decida di selezionare una versione con frammenti di meteorite bisognerà essere pronti a sfondare la soglia dei 10.000 dollari.

Probabilmente la variante più interessante è quella chiamata Golden Meteor, caratterizzata da un pannello posteriore ridisegnato con particelle di meteorite provenienti da tre diverse pietre (Seymchan, Muonionalusta e Canyon Diablo): Caviar ci tiene a precisare che ogni frammento è unico, il che significa che anche ogni modello avrà un design unico.

Di questa versione il produttore realizzerà soltanto 29 modelli, che potranno contare anche sul logo di Caviar in oro 24 carati e su altri elementi in oro, il tutto per un prezzo di 11.180 dollari (variante con 256 GB di memoria) o 11.620 dollari (512 GB di memoria).

Frammenti di meteorite sono presenti anche nella scocca della versione Canyon Diablo, che al posto degli inserti in oro vanta elementi in titanio, per un prezzo di 10.830 dollari (256 GB) o 11.270 dollari (512 GB).

Previous Next Fullscreen

Ovviamente tutte le altre caratteristiche sono le medesime del Samsung Galaxy Z Fold4 “normale”, di cui riportiamo la scheda tecnica:

display interno Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ (2.176 x 1.812 pixel), refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (2.316 x 904 pixel), refresh rate adattivo da 48 a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 octa core

12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 123° FoV) e teleobiettivo da 10 megapixel (PDAF, f/2.4, OIS, zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 megapixel (f/2.2) integrata con foro nel display

fotocamera interna da 4 megapixel (f/1.8) sotto al display

connettività 5G (dual SIM + eSIM), Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galilo, QZSS, porta USB Type-C

certificazione IPX8 contro l’acqua

batteria da 4.400 mAh (con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica wireless 2.0 e condivisione batteria wireless PowerShare)

dimensioni: da chiuso 67,1 x 155,1 x 14,2/15,8 mm; da aperto 130,1 x 155,1 x 6,3 mm

peso di 263 grammi

interfaccia One UI 4.1.1 basata su Android 12

Potete trovare il sito di Caviar seguendo questo link.