I nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, a distanza di una settimana dalla presentazione ufficiale, sono ora disponibili in preordine con consegne a partire dal prossimo 25 di agosto. I due smartphone sono al centro di una promozione di sicuro interesse lanciata dal Samsung Shop, lo store ufficiale della casa coreana.

Utilizzando un codice promozionale, infatti, i clienti che preordineranno uno dei due smartphone con display pieghevole potranno beneficiare di uno sconto aggiuntivo che va a sommarsi agli altri benefit offerti da Samsung. Con l’acquisto di uno dei nuovi Galaxy Z Flip 4 o Fold 4, infatti, è possibile ottenere 1 anno di Samsung Care+ e 6 mesi di DAZN gratis.

Ecco i dettagli della nuova promozione:

Fino a 150 euro di sconto per chi preordina i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Fold 4 con questo codice promozionale

La nuova offerta è da cogliere al volo e garantisce uno sconto extra di 150 euro per tutti gli utenti che effettuano il preordine di Samsung Galaxy Z Flip 4 o Fold 4 tramite lo store ufficiale della casa coreana. La promozione è valida fino al prossimo 25 di agosto.

Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il codice promozionale SAMSUNGFOLDABLE, da inserire nell’apposita sezione del carrello in fase di pagamento. L’inserimento del codice garantisce uno sconto extra che va a sommarsi alla promozione in corso riservata ai clienti che preordinano uno dei nuovi pieghevoli.

Tale promozione garantisce 6 mesi di DAZN e 1 anno di Samsung Care+ gratis. Da notare, però, che il codice sconto non è compatibile con la promozione del trade in dell’usato. Lo sconto extra è, quindi, riservato a chi sceglie di acquistare uno dei nuovi Galaxy Z senza effettuare la restituzione di un usato (sul quale è possibile ottenere una valutazione fino a 850 euro).

Il codice promozionale è valido per tutte le varianti in listino. Grazie al codice SAMSUNGFOLDABLE, quindi, sarà possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 4 con i seguenti prezzi:

12 GB di RAM e 256 GB di storage : prezzo di listino di 1.879 euro scontato a 1.779 euro grazie ad uno sconto di 100 euro

: prezzo di listino di 1.879 euro scontato a grazie ad uno sconto di 100 euro 12 GB di RAM e 512 GB di storage : prezzo di listino di 1.999 euro scontato a 1.849 euro grazie ad uno sconto di 150 euro

: prezzo di listino di 1.999 euro scontato a grazie ad uno sconto di 150 euro 12 GB di RAM e 1 TB di storage: prezzo di listino di 2.249 euro scontato a 2.099 euro grazie ad uno sconto di 150 euro; questa versione è un’esclusiva del Samsung Shop

Per acquistare a prezzo scontato il Galaxy Z Fold 4 è possibile sfruttare il link qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy Z Fold 4 con fino a 150 euro di sconto <<

Per il Galaxy Z Flip4, invece, i nuovi prezzi sono:

8 GB di RAM e 128 GB di storage : prezzo di listino di 1.149 euro scontato a 1.099 euro grazie ad uno sconto di 50 euro

: prezzo di listino di 1.149 euro scontato a grazie ad uno sconto di 50 euro 8 GB di RAM e 256 GB di storage : prezzo di listino di 1.199 euro scontato a 1.099 euro grazie ad uno sconto di 100 euro

: prezzo di listino di 1.199 euro scontato a grazie ad uno sconto di 100 euro 8 GB di RAM e 256 GB di storage Bespoke Edition : prezzo di listino di 1.249 euro scontato a 1.149 euro grazie ad uno sconto di 100 euro; questa variante può essere personalizzata con decine di combinazioni cromatiche direttamente sullo shop prima dell’acquisto

: prezzo di listino di scontato a 1.149 euro grazie ad uno sconto di 100 euro; questa variante può essere personalizzata con decine di combinazioni cromatiche direttamente sullo shop prima dell’acquisto 8 GB di RAM e 512 GB di storage: prezzo di listino di 1.329 euro scontato a 1.179 euro grazie ad uno sconto di 150 euro

Per acquistare una delle varianti del Samsung Galaxy Z Flip 4 è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy Z Flip 4 con fino a 150 euro di sconto <<

Ricordiamo che i vantaggi del Samsung Shop non terminano qui. Affidarsi allo store di Samsung per acquistare uno dei nuovi Galaxy Z può davvero essere la soluzione giusta per portarsi a casa lo smartphone desiderato con le migliori condizioni possibili. Per tutti i clienti, infatti, ci sono 6 mesi di DAZN e 1 anno di Samsung Care+ inclusi senza costi aggiuntivi (è sufficiente registrare il proprio acquisto su Samsung Members e seguire le istruzioni).

Da notare, inoltre, che i prodotti acquistati sul Samsung Shop sono disponibili con consegna gratuita (a partire dal 25 agosto per i nuovi Galaxy Z). Per il pagamento, inoltre, è possibile optare per un finanziamento in 30 mesi a tasso zero. In alternativa, si può sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal. Acquistando uno dei nuovi Galaxy Z, inoltre, sono previsti sconti del 30% su Galaxy Watch, Galaxy Buds e altri accessori da abbinare allo smartphone.

C’è tempo fino al prossimo 25 di agosto per sfruttare la promozione del Samsung Shop sui nuovi Galaxy Z.