Si chiama Tronsmart T7 il nuovo speaker della compagnia specializzata in dispositivi audio, ed è pensato per animare le feste con i suoi colori e le sue funzioni che lo rendono adatto a ogni situazione.

Lo speaker, che è già in vendita su alcune piattaforme online, si caratterizza per la forma cilindrica che permette di ottenere un suono a 360 gradi grazie al posizionamento intelligente degli speaker, con la possibilità di collegare due speaker per ottenere un incredibile effetto stereo.

Lunga autonomia ma non solo

Lo spirito festaiolo di Tronsmart T7 si nota fin da subito, con il LED circolare posto nella parte superiore dotato di quattro modalità luminose così da animare le feste e far pulsare la luce a ritmo di musica. Senza contare che la certificazione IPX7 permette di utilizzare lo speaker anche nelle feste più movimentate, in piscina o al mare, senza temere che l’acqua possa danneggiarlo.

Tronsmart ha curato la qualità inserendo un woofer nella parte bassa e due tweeter nella parte superiore, con una potenza totale di 30 watt. Il collegamento a una fonte sonora avviene tramite Bluetooth 5.3, che assicura una distanza di trasmissione di quasi 20 metri, davvero niente male. Ottima anche l’autonomia, grazie a una batteria integrata da 4.000 mAh.

Si ricarica in circa 3 ore tramite un connettore USB Type-C e garantisce fino a 4 ore con i LED accesi e 12 ore con i LED spenti, numeri più che sufficienti anche per la più animata delle feste. Compatte anche le dimensioni, 78,4 x 81,71 x 217,42 millimetri con un peso di 870 grammi, davvero niente male. Nella parte superiore dello speaker è posizionata una ruota per controllare il volume in maniera decisamente intuitiva, senza che l’utente debba cercare il pulsante giusto in ogni situazione.

Molto comoda inoltre la possibilità di personalizzare la modalità di ascolto attraverso la companion app, da installare su uno smartphone Android o iOS. Potrete scegliere tra la modalità SoundPulse, pensata per sfruttare al meglio la possibilità di abbinare due speaker, alla modalità Deep Bass per un effetto disco, oltre a numerose altre modalità adatte a diversi stili musicali.

Per maggiori dettagli, e per scoprire dove potete acquistare Tronsmart T7, potete visitare la pagina ufficiale del prodotto, raggiungibile a questo indirizzo.

