Dopo una lunga serie di indiscrezioni, Samsung ha svelato oggi, in via ufficiale, i nuovi Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. La nuova generazione della gamma di smartphone con display pieghevole di casa Samsung si prepara a fare il suo debutto sul mercato. A partire da oggi, infatti, i due nuovi smartphone sono disponibili in preordine con il lancio commerciale programmato per il prossimo 25 di agosto.

Chi è interessato all’acquisto in preordine di uno dei nuovi Galaxy Z può valutare con molta attenzione la promozione del Samsung Shop. Effettuando il preordine tramite lo store ufficiale di Samsung, infatti, è possibile accedere ad una serie di vantaggi davvero interessanti. Oltre ad alcuni bonus inclusi, come 6 mesi di DAZN in regalo, preordinando uno dei nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 dal Samsung Shop, si può accedere a versione esclusive e ad altri vantaggi.

Ecco le promozioni ufficiali lanciate da Samsung per i suoi nuovi smartphone con display pieghevole:

Samsung Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 in preordine sullo store ufficiale: ecco la promozione

I nuovi Galaxy Z sono disponibili da oggi in preordine. Sul Samsung Shop è possibile scegliere tra tutte le varianti dei due smartphone in arrivo sul mercato. Gli utenti possono scegliere per l‘acquisto in un’unica soluzione oppure per il finanziamento a tasso zero. Per il Galaxy Z Fold4, le opzioni sono:

12 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo di 1.879 euro oppure a 62,63 euro al mese per 30 mesi

con un prezzo di oppure a 12 GB di RAM e 512 GB di storage con un prezzo di 1.999 euro oppure a 66,63 euro al mese per 30 mesi

con un prezzo di oppure a 12 GB di RAM e 1 TB di storage con un prezzo di 2.249 euro oppure di 74,97 euro al mese per 30 mesi (questa versione è un’esclusiva del Samsung Shop)

Per il Galaxy Z Flip4, invece, le opzioni disponibili sono:

8 GB di RAM e 128 GB di storage con un prezzo di 1.149 euro oppure di 38,30 euro al mese per 30 mesi

con un prezzo di oppure di 8 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo di 1.199 euro oppure di 39,97 euro al mese per 30 mesi

con un prezzo di oppure di 8 GB di RAM e 512 GB di storage con un prezzo di 1.329 euro oppure di 44,30 euro al mese per 30 mesi

Da notare che, tramite il Samsung Shop, in esclusiva, è possibile optare sulla Bespoke Edition. Questa versione, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, parte da 1.249 euro e consente di personalizzare al massimo lo smartphone, scegliendo tra oltre 70 combinazioni di colore. La consegna della versione Bespoke Edition è programmata in 3-6 settimana dal momento dell’ordine.

I bonus esclusivi preordinando uno dei nuovi smartphone dal Samsung Shop: DAZN e Samsung Care+ gratis e molto altro

Scegliere uno dei nuovi Galaxy Z in preordine sul Samsung Shop garantisce ulteriori vantaggi. Per chi acquista Z Flip4 Bespoke Edition oppure Z Fold4, registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 6 ottobre 2022, c’è la possibilità di attivare 6 mesi di abbonamento gratis a DAZN Standard del valore di 179,94 euro per seguire tutte le partite di Serie A e gli altri eventi sportivi disponibili su DAZN senza costi aggiuntivi.

Da notare, inoltre, che affidandosi al preordine tramite il Samsung Shop, gli utenti riceveranno anche un anno di copertura Samsung Care+ inclusa senza costi aggiuntivi (anche in questo caso è necessario registrare l’acquisto entro il 6 ottobre prossimo su Samsung Members). Tale copertura protegge l’utente dai danni accidentali registrati dallo smartphone.

A completare i vantaggi legati al preordine di uno dei nuovi smartphone di casa Samsung tramite lo shop ufficiale c’è la possibilità di ottenere uno sconto del 30% su uno smartwatch, un accessorio o su di una delle varianti delle Galaxy Buds se aggiunte al carrello insieme allo smartphone in fase di preordine. Da notare che è anche possibile ottenere uno sconto del 50% sul Caricabatterie USB Type-C Super Fast Charging (25W) EP-TA800NBEGEU.

Sul preordine dei due smartphone è possibile ottenere 150 euro di sconto immediato e fino a 700 di valutazione dell’usato (non solo smartphone ma anche tablet e PC sono compatibili con la promozione). Basterà effettuare il trade-in di un dispositivo compatibile per poter ottenere una riduzione della spesa per l’acquisto di uno dei nuovi smartphone di casa Samsung.

Per preordinare il Samsung Galaxy Z Fold4 oppure il Galaxy Z Flip4 (anche in versione Bespoke Edition) è possibile affidarsi ai link qui di seguito. Ricordiamo che per acquistare uno dei due smartphone è possibile affidarsi al pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna oppure al finanziamento a tasso zero fino a 30 mesi.