Una bici elettrica che può essere bloccata tramite lo smartphone, così da averla sempre al sicuro? Con Niubility B14, in promozione in questi giorni su Gogobest, è tutto possibile. E insieme alla piccola city bike trovate in promozione anche AVAKA R1, una bici elettrica dalla chiara vocazione stradale che saprà dare parecchie soddisfazioni a chi vuole qualcosa di particolare.

Niubility B14

Niubility B14 è una bici pensata per la mobilità urbana, e lo si capisce fin dal primo sguardo: piccola, compatta, con ruote di tipo fat e doppia ammortizzazione, con un portapacchi perfetto per metterci la spesa. È dotata di un motore da 400 watt che gli permette di spingere bene anche nelle stradine in salita e raggiunge la velocità massima di 25 Km/h.

La batteria da 48v/15Ah permette di coprire fino a 100 chilometri, anche se si tratta di un dato che può variare in maniera sensibile a seconda del peso del ciclista, del manto stradale e delle pendenze affrontate. Sul fronte sicurezza sono presenti due freni a disco meccanici, per garantire spazi di frenata molto contenuti.

Niubility D14 punta molto anche sul comfort di marcia, tanto da utilizzare una doppia sospensione. In questo modo anche il pavé, i fondi sconnessi o le strade bianche, non saranno un problema e potrete muovervi senza alcuna preoccupazione. Non manca la possibilità di piegare la bici, per trasportarla in maniera più agevole sui mezzi pubblici o per metterla nel bagagliaio dell’auto se abitate fuori città.

E tramite lo smartphone, che si connette via Bluetooth, potrete bloccare il motore, accendere le luci, cambiare e svolgere numerose altre funzioni, a patto di installare un adeguato supporto sul manubrio così da guidare sempre in tutta sicurezza.

Grazie all’attuale promozione di Gogobest potete ottenere un ottimo risparmio sul prezzo di acquisto, pagando Niubility D14 appena 629,99 euro utilizzando il codice sconto DASWM6, a seguire il link per l’acquisto.

AVAKA R1

Di tutt’altra pasta è fatta AVAKA R1, una e-bike nata per correre su strada senza però risultare troppo impegnativa, tanto da utilizzare un manubrio da mountain bike. La vocazione stradale è tradita dai cerchi a profilo alto, più adatti a chi vuole correre su asfalto piuttosto che a quei ciclisti che amano le stradine di campagna.

È dotata di un motore da 250 watt che assiste la pedalata fino a 25 Km/h e garantisce, con l’ausilio di una batteria da 35V/9Ah un’autonomia massima di 80 chilometri. Manca un qualsivoglia sistema di funzionamento autonomo, che andrebbe contro alle attuali norme del Codice della Strada, una buona notizia alla luce delle recenti novità che portano a multe salate per i trasgressori.

La sicurezza è assicurata da due freni a disco meccanici mentre la forcella anteriore dispone di un sistema di ammortizzazione che migliora il comfort di marcia. La trasmissione Shimano utilizza un pacco pignoni a sette rapporti e una corona anteriore da 52 denti, mentre il cavalletto posto sotto al movimento centrale vi permette di parcheggiare comodamente ovunque.

Completa la dotazione un grande schermo LCD a colori, che permette di visualizzare il rapporto utilizzato, la velocità, la distanza percorsa, l; autonomia residua e molto altro. Potete acquistare AVAKA R1 in una delle tre colorazioni, verde, giallo o blu, su Gogobest al prezzo di 979,99 euro utilizzando il coupon H6N115.

