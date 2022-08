Prende il via oggi l’evento di lancio di Teclast T50, nuovo tablet del produttore cinese, che fino all’11 agosto potrà essere vostro a un prezzo speciale. Si tratta di un dispositivo interessante per il prezzo particolarmente contenuto in relazione alle caratteristiche tecniche, che non sono davvero niente male.

Non siamo di fronte a un top di gamma ma a un tablet perfetto per la scuola, per guardare qualche film o per leggersi libri e fumetti online. Andiamo dunque senza indugio a scoprire la scheda tecnica prima di svelarvi il prezzo finale.

Teclast T50 in promozione

Il nuovo tablet, sul quale gira Android 11, dispone di uno schermo LCD da 11 pollici con luminosità massima di 350 nit e risoluzione 2k (2000 x 1200 pixel) e frequenza di refresh a 120 Hz, per un’ottima esperienza di gioco. All’interno del case, realizzato in alluminio unibody, trova posto un chipset Unisoc T618, affiancato da 8 GB di RAM e ben 128 GB di memoria interna, che può essere espansa utilizzando microSD fino a 1 TB.

Previous Next Fullscreen

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria integrata da 7.500 mAh supportata dalla ricarica rapida USB-PD a 18 watt. L’esperienza multimediale offerta da Teclast T50 è di alto livello, come conferma la presenza di quattro speaker stereo e di un amplificatore digitale a 4 vie. Niente male nemmeno il comparto fotografico, con sensore posteriore da 20 megapixel e sensore frontale da 8 megapixel, ottimo per chi ama fotografare e fotografarsi col tablet.

Il limite di molti tablet è quello di essere virtualmente inutile fuori casa, quando manca una copertura WiFi ma Teclast T50 non soffre di questo problema. Il tablet è infatti dotato di doppio slot per nanoSIM, che vi permetteranno di navigare ovunque ma anche di chiamare mentre state navigando, grazie al supporto VoLTE.

Previous Next Fullscreen

Vi basterà quindi collegare un paio di cuffie per riuscire a telefonare direttamente dal tablet, ma anche a effettuare video chiamate con le tantissime applicazioni che potete scaricare dal Play Store. La connettività include anche Bluetooth 5.0 e WiFi dual band, incluso il supporto alla banda a 5 GHz. E se vi siete persi in viaggio potete sempre sfruttare il supporto a GPOS, BDS, GLONASS e Galileo, per trovare sempre la vostra posizione in qualunque Paese del mondo.

Prezzo e disponibilità

Da oggi e fino al prossimo 11 agosto potete acquistare Teclast T50 su AliExpress, con spedizione dai magazzini europei, al prezzo di 179,99 euro. Nel frattempo potete provare a vincere uno dei T50 in palio partecipando all’immancabile giveaway accessibile a questo indirizzo.

Acquista Teclast T50 a 179,99 euro

Informazione Pubblicitaria