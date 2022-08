Il grande successo di Samsung dipende anche dall’ecosistema di applicazioni e servizi del colosso coreano, grazie al quale gli utenti possono fare affidamento su tante funzionalità appositamente studiate per soddisfare le diverse esigenze.

Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Samsung aggiorna queste applicazioni e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un update per tre app: stiamo parlando di Good Guardians (nota anche come Galaxy Labs), Thermal Guardian e Galaxy App Booster.

Ci sono novità per 3 app di Samsung

Per tutte e tre le applicazioni la nuova versione è la 3.0.46 e per nessuna delle tre il team di sviluppatori del colosso coreano ha pubblicato il nuovo changelog, quindi non è chiaro se si tratti di aggiornamenti volti a introdurre nuove funzionalità o che si limitano soltanto a risolvere qualche bug riscontrato dagli utenti nelle precedenti release.

Probabilmente in molti non hanno mai sentito parlare di Thermal Guardian e Galaxy App Booster e ciò dipende dal fatto che si tratta di due componenti di Good Guardians (o Galaxy Labs).

Samsung Thermal Guardian è uno strumento sperimentale che consente agli utenti di modificare la soglia di limitazione termica per i propri dispositivi Samsung Galaxy (in pratica, offre un maggiore controllo sui parametri di throttling del processore).

Galaxy App Booster è invece uno strumento studiato per ottimizzare le app e che è in grado di fare girare le applicazioni Android più velocemente (con un incremento che va dal 5% al 15%).

Galaxy Labs o Good Guardians, infine, è un ambiente in cui Samsung e la sua base di utenti possono provare nuove funzionalità sperimentali.

Sia Samsung Thermal Guardian che Galaxy App Booster sono disponibili per chi ha già accesso a Galaxy Labs e, nel caso in cui tali strumenti dovessero essere ritenuti dal colosso coreano idonei per un utilizzo generale, potrebbero essere implementati nell’interfaccia One UI.