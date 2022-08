OUKITEL ha lanciato sul mercato un nuovo smartphone entry level, che sarà protagonista di una vendita promozionale in programma tra l’8 e il 12 agosto su AliExpress, la nota piattaforma di e-commerce online. Prima di scoprire i dettagli della promo è il caso di riassumere la scheda tecnica del nuovo smartphone, che sarà disponibile in tre colorazioni.

OUKITEL C31, economico e completo

OUKITEL C31 può contare su uno schermo dalle dimensioni decisamente generose, 6,517 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), con un ottimo angolo di visione e una resa dei colori soddisfacente. Sotto alla scocca trova posto un mediaTek A22, affiancato da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 256 GB utilizzando l’apposito slot.

Il comparto fotografico può contare su un sensore posteriore da 13 megapixel, affiancato da due sensori ausiliari, mentre nella parte frontale, all’interno di un notch a goccia, trova posto un sensore da 5 megapixel per i selfie. Dal punto di vista software la fotocamera è dotata di numerose modalità. tra cui quella Pro, quella ritratto e la modalità notturna.

OUKITEL C31 può inoltre contare su una batteria da ben 5.150 mAh, in grado di garantire un’ottima autonomia: fino a 60 ore di riproduzione musicale, 50 ore in chiamata e 9 ore di riproduzione video, dati decisamente incoraggianti.

Da segnalare infine le tre colorazioni in cui sarà disponibile OUKITEL C31: Lavender Purple, Ocean Blue e Power Black, per soddisfare le esigenze di ogni potenziale acquirente. OUKITEL C31 sarà in offerta di lancio a soli 69,99 dollari (circa 68 euro) dall’8 al 12 agosto su AliExpress, utilizzando il link sottostante.

Acquista OUKITEL C31 su AliExpress a 69,99 dollari

Informazione Pubblicitaria

