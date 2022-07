Samsung potrebbe rilanciare la corsa ai Megapixel per le fotocamere degli smartphone. Dopo aver svelato due sensori ISOCELL da 200 Megapixel, per ora non ancora disponibili all’interno della gamma di smartphone Galaxy, la casa coreana potrebbe essere al lavoro su nuovi progetti “estremi” per la fotografia mobile. Di recente, varie fonti hanno confermato la registrazione del trademark Hexa2pixel da parte di Samsung. Questo nuovo marchio potrebbe essere utilizzato per i futuri smartphone Galaxy e, in particolare, per il prossimo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra che dovrà bissare il successo del Samsung Galaxy S22 Ultra. Ecco i dettagli:

Samsung prepara importanti novità per il futuro Galaxy S23 Ultra: depositato il marchio Hexa2pixel

Il nuovo trademark Hexa2pixel appena depositato da Samsung apre le porte ad una lunga serie di ipotesi in merito a quelle che potrebbero essere le novità in arrivo per la gamma di smartphone Samsung dal punto di vista fotografico. Un report di Sammobile pubblicato in queste ore parla addirittura dell’arrivo di un sensore da 450 Megapixel in grado di sfruttare la tecnologia di pixel binning unendo 6 pixel in 1.

L’ipotesi, come sottolinea la stessa fonte, appare abbastanza improbabile anche se la corsa ai Megapixel da parte di Samsung, per il settore smartphone, è un aspetto da non sottovalutare. Una delle ipotesi da considerare è, invece, quella vede l’utilizzo del marchio Hexa2pixel per il comparto fotografico del nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra, il prossimo flagship della casa coreana in arrivo sul mercato nel corso del primo trimestre del 2023.

Il futuro S23 Ultra potrebbe presentare un nuovo sensore ISOCELL da 200 Megapixel (come già anticipato dall’insider IceUniverse) e utilizzare il marchio Hexa2pixel per esaltare una nuova tecnologia di pixel binning che potrebbe garantire un significativo upgrade della qualità degli scatti. Al momento, in ogni caso, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Di certo, non fermerà lo sviluppo e l’innovazione della sua gamma di smartphone.

Dopo i buoni risultati del Samsung Galaxy S22 Ultra ottenuti in questi mesi, infatti, la casa coreana ha tutto l’interesse ad accelerare ulteriormente realizzando un Galaxy S23 Ultra in grado di affermarsi, sempre di più, come riferimento assoluto del mercato Android per la fascia alta. L’upgrade del comparto fotografico è uno dei temi sul tavolo e il nuovo trademark Hexa2pixel potrebbe trovare spazio proprio in abbinamento al futuro S23 Ultra.

Al netto del numero di Megapixel del sensore principale (200 o più difficilmente 450 Megapixel), il prossimo top di gamma di casa Samsung potrebbe davvero avere tutte le carte in regola per stupire, offrendo prestazioni fotografiche al top del mercato. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Il futuro S23 Ultra sarà in vendita, ricordiamo, nella prima parte del prossimo anno.