Il mese di luglio registra l’arrivo di un gran numero di offerte per lo store di OnePlus. Il brand continua a puntare forte sul canale di vendita “diretta” proponendo diversi sconti sulla sua gamma di smartphone e sugli altri prodotti del suo ecosistema. Le offerte dureranno per tutto il mese di luglio, garantendo agli utenti la possibilità di scegliere il device giusto da acquistare. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte dello store OnePlus di luglio:

Lo store OnePlus si arricchisce di offerte: ecco tutte le promozioni in corso

Fino alla fine del mese di luglio, lo store di OnePlus mette a disposizione diverse offerte molto interessanti sulla sua gamma di prodotti. Oltre agli smartphone, sono in sconto anche altri dispositivi come gli auricolari TWS e lo smartwatch del brand. Le offerte OnePlus saranno attive fino al prossimo 31 di luglio.

Ecco le offerte disponibili a luglio sullo store OnePlus:

Ricordiamo che sullo store OnePlus è possibile acquistare un gran numero di prodotti sfruttando la consegna gratuita ed anche il pagamento in 3 rate senza interessi. Per tutti i dettagli sulle promozioni in corso e per scoprire tutti i prodotti disponibili sullo store (compresi i vari accessori dei singoli smartphone dell’azienda) è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

