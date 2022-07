Come tutti sappiamo, non tutti gli aggiornamenti di applicazioni o sistemi operativi vanno sempre a buon fine. A volte peggiorano anche l’esperienza d’uso. E’ successo in questo caso a Samsung, con l’aggiornamento dell’app Galaxy Wearable, di vitale importanza per chi possiede un orologio o un bracciale smart della casa di Seoul.

Il problema

L’ultima versione disponibile, ossia la 2.2.49.22062261 pubblicata il 7 luglio, ha mostrato fin da subito importanti problemi per gli utenti, non permettendo loro la normale apertura dell’app, facendola crashare o addirittura non facendola aprire del tutto.

Un moderatore della community Samsung, in risposta ad uno dei tanti clienti contrariati per via del malfunzionamento dell’app, ha confermato che il problema sussiste e che gli sviluppatori ci stanno lavorando su per risolvere al più presto questo grave bug.

La soluzione (per ora)

Oltre ad aver confermato l’esistenza del problema, il moderatore ha gentilmente fornito una soluzione temporanea, in attesa che esca un aggiornamento correttivo dell’app.

Secondo le parole del moderatore, la soluzione è piuttosto semplice: l’app non funziona correttamente se i permessi per i “Nearby Devices” ossia per i dispositivi nelle vicinanze, non sono stati garantiti. Questo significa che l’unica cosa da fare per far tornare alla normalità l’app è andare nelle impostazioni e abilitare questo permesso.

Questa soluzione, pur sempre momentanea, permette di aggirare il problema e tornerà a far funzionare correttamente l’applicazione. E voi? Avete riscontrato questo problema? Fatecelo sapere nei commenti

