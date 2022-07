Ha preso il via da qualche secondo Amazon Prime Day, l’evento di 48 ore nel corso delle quali decine di migliaia di prodotti sono proposti ai migliori prezzi dell’anno, grazie a sconti e promozioni messi a punto dai produttori. Tra questi anche Ecovacs, azienda specializzata nella realizzazione di robot aspirapolvere, che in questa occasione vi permette di risparmiare fino a 500 euro sui propri dispositivi.

Potete farlo grazie a un coupon da applicare direttamente nella pagina prodotto al quale aggiungere uno speciale codice sconto, valido solamente fino alla mezzanotte di domani, combinandoli per ottenere un risparmio davvero significativo. Il produttore ha scelto due modelli, posizionati in fasce di prezzo decisamente diverse, così da soddisfare sia le necessità di chi ha un budget contenuto sia di chi invece vuole il meglio di questa tecnologia.

ECOVACS DEEBOT X1 Turbo

DEEBOT X1 Turbo è senza dubbio uno dei modelli di punta della produzione Ecovacs, pensato per la pulizia completa della casa, incluso il lavaggio dei pavimenti. Il robot infatti dispone di un sistema di aspirazione dello sporco, che viene convogliato nell’apposito contenitore, e di due moci rotanti per lavare il pavimento, così da offrire un livello di precedenza davvero elevato.

A differenza di altri modelli, che dispongono di una base che si limita a risciacquare i panni, DEEBOT X1 Turbo è in grado anche di riempire il serbatoio d’acqua del robot, così da renderlo completamente autonomo durante le operazioni. Il dispositivo torna automaticamente alla base di ricarica per fare il pieno di acqua pulita e risciacquare i panni, con l’acqua sporca che viene raccolta in un contenitore separato, così da lavare sempre con acqua fresca.

Dopo la pulizia i panni vengono asciugati con aria fredda, così da evitare la formazione di batteri e la permanenza di cattivi odori, causati dal ristagno di acqua. La potenza di aspirazione, pari a 5.000 Pa, consente al robot di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, dalle particelle più piccole ai detriti più grandi, mentre la tecnologia OZMO Turbo 2.0 è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate.

Previous Next Fullscreen

La navigazione si avvale della tecnologia AIVI 3D che combina l’intelligenza artificiale a una telecamera RGB, con tecnologia Autopilot in grado di rilevare gli ostacoli imprevisti. TrueMapping 2.0 crea una mappa accurata dell’ambiente da pulire, consentendo al robot di muoversi in maniera rapida ed efficiente tra le varie stanze riducendo i tempi di spostamento.

A bordo di DEEBOD X1 Turbo è presente anche un assistente vocale, YIKO, che consente di avviare la pulizia e indirizzare il robot verso determinate aree della casa, in maniera semplice ed intuitiva. In occasione dell’edizione 2022 di Amazon Prime Day, ECOVACS DEEBOT X1 Turbo è in vendita a 799 euro invece di 1.299 euro, combinando il coupon presente nella pagina e aggiungendo il codice 300EUROFF prima di procedere al pagamento.

ECOVACS DEEBOT N8

Decisamente più economico, ma comunque estremamente valido, ECOVACS DEEBOT N8 è un robot aspirapolvere che unisce una potenza di 2.300 Pa alla possibilità di montare un serbatoio d’acqua con panno in microfibra, per migliorare la pulizia del pavimento. Grazie alla tecnologia OZMO lava e aspira in un solo passaggio, con il flusso dell’acqua che viene regolato elettronicamente.

La navigazione avviene con l’ausilio di un sistema laser a cui si unisce un sensore dToF per riconoscere ogni dettaglio dell’ambiente circostante. Il robot è in grado di riconoscere la presenza di tappeti, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione per garantire sempre una corretta pulizia.

Tramite la companion app è poi possibile creare barriere virtuali, per escludere la pulizia di determinate aree, o intere zone della casa che non devono essere raggiunte, ideale ad esempio per non disturbare i bambini che dormono o qualcuno che riposa dopo una notte di lavoro. La batteria integrata garantisce un’autonomia di 110 minuti, sufficienti a pulire fino a 200 metri quadri, ma nel caso la batteria dovesse scaricarsi prima il robot è in grado di tornare autonomamente alla base, ricaricarsi e riprendere a pulire da dove si era interrotto.

Non manca la possibilità di controllo attraverso gli assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant, dopo aver collegato il robot alla rete WiFi di casa. Sono inoltre disponibili fino a quattro livelli di aspirazione, con il più basso che riduce considerevolmente anche il rumore e può essere utilizzato anche nelle ore serali.

ECOVACS DEEBOT N8 è in offerta, per il Prime Day 2022, a 239 euro invece di 399 euro combinando il coupon presente nella pagina al codice sconto OFF60EURO.

Informazione Pubblicitaria